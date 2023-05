Aktion im GEP: Rotary-Club wieder für die Tafel aktiv

Von: Klaus Greif

Der Rotary-Cub sammelt am Samstag wieder Spenden für die Germeringer Tafel. Das © Rotary-Club

Mitglieder des Rotary Clubs sammeln am Samstag, 6. Mai, wieder für die Germeringer Tafel. Von 9 bis 15 Uhr können Besucher des AEZ im Einkaufszentrum GEP bei der Kauf-Eins-Mehr-Aktion ihre Spenden direkt am Ausgang abgeben.

Germering – Im vergangenen Jahr organisierte der Rotary Club fünfmal eine solche Aktion, bei der jedes Mal 80 bis 100 Kisten für die Tafel zusammenkamen. „Eine wichtige Hilfs-Aktion“, sagte Clubpräsident Maximilian Streicher: „Gerade in diesen Zeiten, in denen alles teurer geworden ist und immer mehr die Hilfe der Tafel in Anspruch nehmen müssen.“

Von der Tafel benötigt wird alles, was haltbar ist. In den Kisten stapelten sich bei den bisherigen Aktionen Reispackungen, Duschgels, Nudeln, H-Milch und vieles mehr. Wolfgang Winter, einer der Leiter der Germeringer Tafel, nahm die Spenden dankbar entgegen. Er und sein Team versorgen aktuell etwa 1000 Bedürftige.

Das Prinzip dieser Aktion ist einfach. Kunden können beim Einkauf in den Supermärkten des GEP ein Produkt ihrer Wahl zusätzlich kaufen und dieses dann am Stand der Rotarier abgeben. „Es bedarf da keiner großen Überredungskunst, die Leute geben gern,“ sagte Streicher. Deswegen wird der Club in diesem Jahr noch mindestens zwei weitere Kauf-Eins-Mehr-Aktionen durchführen.

