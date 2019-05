Schrecklicher Vorfall: Mann misshandelt Frau vor Augen etlicher Passanten

Ein unfassbarer Vorfall hat sich am Germeringer S-Bahnhof zugetragen: Ein Mann hat eine Frau auf offener Straße misshandelt und etliche Passanten schauten zu.

Germering - Von einen ganz üblen Vorfall, der einer 25-jährigen Frau aus Germering am Sonntag gegen 19.30 Uhr mitten in Germering widerfahren ist, handelt der heutige Pressebericht der Germeringer Polizei. Zunächst wurde die junge Frau in der S-Bahn von dem späteren Angreifer auf ganz vulgäre Art und Weise angesprochen. Ohne den Mann zu beachten stieg die jungen Frau am S-Bahnhof Unterpfaffenhofen aus. Sie merkte jedoch, dass der besagte Mann unmittelbar nach ihr die S-Bahn verließ und ihr in Richtung Treppe folgte. An der Treppe holte er sie dann ein und spuckte ihr zunächst direkt vor die Füße. Unmittelbar nach seiner Spuckattacke schlug er seinem Opfer von rechts mit der rechten Hand voll ins Gesicht. Die Angestellte stolperte nach diesem Schlag die letzten fünf Stufen der Treppe hinunter und stürzte am Ende der Treppe dann auf den Gehsteig der Unteren Bahnhofstraße zu Boden. Der Angreifer folgte ihr erneut und trat in der Folge zweimal mit dem rechten Fuß gegen den Halsbereich seines Opfers. Da sich die junge Frau nach diesen zwei Schlägen zur Seite drehte, traf sie der dritte Fußtritt im linken Rippenbereich.

Obwohl zahlreiche Passanten die Situation beim Heruntergehen an der stark frequentierten Treppe mitbekamen, kam niemand der angegriffenen Frau zu Hilfe. Als sich der Angreifer im Anschluss auf sein Opfer setzte und es nachfolgend zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf er mit einer Umhängetasche auf die Frau einschlug, wendete sich das Blatt, da der stark kurzsichtige Angreifer hierbei seine Brille verlor. Daraufhin konnte die junge Frau aufstehen und eine aus der Umhängetasche gefallene leere Bierflasche ergreifen. Als sie sich mit der Flasche gegen ihren Peiniger zur Wehr setzen wollte, wurde sie von Passanten angesprochen, das zu unterlassen. Daraufhin warf die junge Frau die Bierflasche gegen eine Betonsäule an der Bahnhofsunterführung.

Nach dem Zerborsten der Bierflasche ergriff der Angreifer die Flucht. Nachdem mittlerweile drei Anrufe von Passanten bei der Polizei eingegangen waren, konnte eine Streife der Germeringer Polizei den Täter kurze Zeit später in der Otto Wagner Straße stellen und festnehmen. Nachdem er offensichtlich unter Alkohol- und unter Drogeneinfluss stand, wurde über die Staatsanwaltschaft München II eine Blutentnahme bei ihm veranlasst. Der polizeibekannte aus München stammende Mann wird heute dem Ermittlungsrichter in München wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vorgeführt.

Glücklicherweise erlitt die junge Frau aus Germering bei dem Angriff keine schwereren Verletzungen. Die Germeringer Polizei prüft anhand der sichergestellten Videoaufnahmen auch ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung gegen einen ca. 50-jährigen Mann mit weißen Haaren, den die junge Frau nach dem Vorfall auf der Unteren Bahnhofstraße noch um Hilfe gebeten hatte, dass er sich als Zeuge zur Verfügung stellen solle, da er das Geschehen bereits von der S-Bahn aus mitbekommen habe. Der Mann lehnte das Hilfeersuchen sinngemäß mit den Worten ab, dass er „nichts gesehen hätte bzw. mit der Sache nichts zu tun haben wolle und jetzt heim müsse“.