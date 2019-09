Schulanfang: Germerings Gymnasien sind gerüstet

Die beiden Gymnasien in der Stadt gehen gut gerüstet ins neue Schuljahr. Die Zahl der Neuanmeldungen ist relativ konstant geblieben und die Personalsituation wird von beiden Schulleitern als gut beschrieben.

Germering – Der Leiter des Max-Born-Gymnasiums (MBG), Robert Christoph, sieht dem nächsten Dienstag beginnenden Schuljahr zuversichtlich entgegen: „Es schaut alles ganz gut aus“, meint der Oberstudiendirektor, der seit zehn Jahren die Geschicke des MBG führt. Die Anmelde-Zahlen sind unverändert hoch geblieben, obwohl es heuer erstmals neue Konkurrenz gibt: Das neue Gymnasium Freiham beginnt mit dem Unterricht. Dass am MBG dennoch wieder fünf 5. Klassen gebildet werden können, betrachtet Christoph als gutes Zeichen. Die Gesamtzahl der Schüler liegt wie in den Jahren davor bei rund 1100.

Gut sieht es laut Christoph auch beim Personal aus. Nach einem recht turbulenten Vorjahr mit vielen erwarteten aber auch unerwarteten Abgängen sei die Lage im Moment ruhig. Wenn sich nicht bis nächste Woche noch etwas dramatisch ändere, werde am MBG alles angeboten werden können, was geplant ist.

i-Pad-Klasse

Große Neuerungen seien dabei im neuen Schuljahr nicht zu erwarten. Die i-Pad-Klasse, die im vergangen Schuljahr in der achten Jahrgangsstufe startete, werde jetzt zusätzlich auch in der neunten angeboten. Ab dem nächsten Schuljahr sind dann wie geplant alle 8. 9. und 10. Klassen im Projekt vertreten.

Eine weitere größere Neuheit am MBG bezieht sich auf etwas Abwesendes. Mit dem Abschluss der Generalsanierung der alten Turnhallen vor einem halben Jahr gibt es erstmals seit Jahren am Gymnasium keine Großbaustelle mehr. Bis auf kleinere Restarbeiten der Schulsanierung sei jetzt alles erledigt, freut sich Christoph.

Das Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) hat im Gegensatz zum MBG einen leichten Rückgang bei den Anmeldungen hinnehmen müssen. Statt fünf 5. Klassen wie im Vorjahr können heuer nur vier gebildet werden. Sylvia Vitz, die die Schule nach wie vor kommissarisch leitet, kann sich durchaus vorstellen, dass hier das Freihamer Gymnasium zu spüren ist: „Die haben ganz massiv Werbung für ihr Gymnasium gemacht.“ Ansonsten geht Vitz dem neuen Schuljahr ohne größere Probleme entgegen: „Die Vorplanung ist beendet. Wir haben genügend Lehrkräfte und können alles wie geplant anbieten.“ Auch größere Bauarbeiten sind an der Schule in diesem Jahr nicht zu erwarten. Die notwendige Sanierung der Dreifach-Turnhalle steht zwar bald an. Allerdings stehen die Planungen dafür erst am Anfang.

Bildungscampus Freiham

Es ist aktuell das größte Schulbauprojekt der Landeshauptstadt München: Zum Start des Schuljahres 2019/2020 geht der Bildungscampus Freiham in Betrieb. Die Landeshauptstadt München hat für die Realisierung des hochmodernen Campus vor den Toren von Germering rund 245 Millionen Euro bereit gestellt, die Bauzeit betrug nur gut zwei Jahre. Der Bildungscampus liegt von Germering aus gesehen links der Bodenseestraße. Er ist für 3000 Schüler angelegt und bildet das markante Entrée zum neuen Stadtviertel Freiham, in dem künftig 25 000 Menschen leben werden.

Der Campus beherbergt vier Schulen: die Grundschule an der Helmut-Schmidt-Allee, das Sonderpädagogische Förder- und Kompetenzzentrum München-West, die Realschule Freiham und das Gymnasium Freiham. Die Realschule wird in den Anfangsjahren als Außenstelle der Realschule Germering betrieben und aufgebaut. Auch das Gymnasium ist eng mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck verbunden: Direktor Thomas Schranner war bisher stellvertretender Leiter des Gymnasiums Olching. Und auch seine Sekretärin Sabine Farber ist den Weg von der Amperstadt in den neuen Münchner Großschulen-Vorort mit gegangen. Träger der Schulen ist der Freistaat Bayern, die Landeshauptstadt München hat den Campus als Sachaufwandsträgerin errichtet.

Alle vier Schulen sind nach dem Münchner Lernhauskonzept gestaltet, dabei sind erstmals Anforderungen der Inklusion komplett in einem Schulneubau umgesetzt. Die Grundschule ist zudem einer von zehn Standorten des Modellprojekts Kooperative Ganztagsbildung, einer neuen Bildungs- und Betreuungsform. Kooperationspartner ist die Innere Mission. Der barrierefreie Bildungscampus ist aus Sicht der Landeshauptstadt „durch die Lage an der S-Bahnstation Freiham gut erreichbar für das Einzugsgebiet im Münchner Westen“.