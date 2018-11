Schulerweiterung und Sanierung wird schon wieder teurer

Das Projekt Erweiterung und Generalsanierung der Wittelsbacher- und Theresenschule wird deutlich teurer als geplant.

Germering – Insgesamt steigen die bislang geplanten Kosten in Höhe von gut 33 Millionen Euro um mehr als 2,4 Millionen auf dann 35,4 Millionen Euro. Den Löwenanteil dieser Steigerung machen mit gut einer Million Euro Zusatzkosten für Abbrucharbeiten und die damit verbundene Entsorgung kontaminierten Erdreichs aus.

Konjunkturell bedingte Kostensteigerungen schlagen mit 675 000 Euro zu Buche. Der Grund: Die Auftragsbücher der Baufirmen sind voll. Viele reagieren gar nicht auf die Anfragen der Stadt. So hat die Verwaltung etwa für die Fassadenarbeiten 31 Angebote angefordert, aber nur drei Firmen haben welche abgegeben. Und die waren dann alles andere als günstig. So muss die Stadt dafür statt 525 000 Euro jetzt 710 000 Euro auf den Tisch legen. „Man hat die Wahl zwischen teuer, teurer und am teuersten“, sagt Stadtbaumeister Jürgen Thum.

Die Kostensteigerung bei den Abbrucharbeiten resultieren laut Thum aus der nicht vorhersehbaren Menge an kontaminiertem Erdreich. Denn der Boden unter den bestehenden Gebäuden, die dann abgerissen wurden, sei nur schwer zu untersuchen. Am Ende habe mehr belastetes Material entsorgt werden müssen, als geplant.

Bisher sind rund 82 Prozent der Arbeiten vergeben. Was noch kommt, sind Schlosserarbeiten, Bodenbeläge, Schreinerarbeiten, die Schließanlage sowie die Außenanlagen. Wegen des anhaltenden Booms in der Bauwirtschaft wird auch hier mit Kostensteigerungen gerechnet. TOBIAS GEHRE