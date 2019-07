Schwerer Unfall bei Germering - B2 komplett gesperrt

Bei einem Unfall auf der B2 bei Germering sind am Freitagabend um 21.50 Uhr zwei Frauen verletzt worden. Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden.

Germering - Eine 19-jährige Münchnerin kam von der A99 und fuhr auf der B2 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen mit ihrem Fiat 500 in Richtung Germering. In der Einschleifung endet der rechte Fahrstreifen, was auch mittels Pfeilmarkierungen auf der Fahrbahn angekündigt wird. Aufgrund eines bislang unbekannten ausländischen Audifahrers war es laut Angaben der 19-Jährigen nicht möglich, ordnungsgemäß auf die linke Fahrspur zu wechseln.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Sie kam geradeaus in einen Schotterstreifen rechts neben der Fahrbahn, verriss dann das Lenkrad und geriet dann in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit einem entgegenkommenden VW-Kombi zusammen. Die 19-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Germering mit schwerem Rettungsgerät in Absprache mit dem Rettungsdienst befreit werden. Sie kam mit Frakturen an Oberschenkel und Arm ins Krankenhaus. Die 67-jährige VW-Fahrerin kam mit Prellungen und einem Halswirbelschleudertrauma ebenfalls in Krankenhaus. Die viel befahrene B2 war für die Zeit der Unfallaufnahme, Versorgung der Unfallbeteiligten und Reinigung der Fahrbahn, bis kurz vor Mitternacht komplett gesperrt, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr Germering war mit 26 Kräften vor Ort - genau wie drei Rettungswagen und zwei Notärzte.

Hinweise auf den Audi-Fahrer

Hinweise zum ausländischen Pkw nimmt jede Polizeiinspektion, insbesondere die PI Germering unter Telefon (089) 8941570 entgegen. Insbesondere zur abschließenden Aufklärung des Unfallhergangs wird der Audi-Fahrer gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

