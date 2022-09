Seiner Wahlheimat Germering war er bis zuletzt verbunden

Von: Klaus Greif

Teilen

So kannte man ihn: Eric Stevens am Kontrabass. © Wolfgang Kliem

Der langjährige Bassist des Orchesters Hugo Strasser ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Germering – Er stammt aus Cornwall in England, war in der Welt der Musik, vor allem des Jazz, zuhause und nannte Germering seit Jahrzehnten seine zweite Heimat: der Kontrabassist und Arrangeur Eric Stevens. Jetzt ist er im Alter von 81 Jahren nach langer und am Ende qualvoller Krankheit im Kreisklinikum Fürstenfeldbruck gestorben.

Der Vater zweier erwachsener Kinder war seit 47 Jahren verheiratet. Ehefrau Brenda lernte er vor 50 Jahren in Südafrika kennen, wo er mit seiner Band auf Tour war. Die gemeinsame Rückkehr nach England erfolgte per Schiff – nach einem turbulenten Flug während eines Unwetters in Südafrika betrat er nie mehr ein Flugzeug.

1974 übersiedelte das Paar nach München, wo Eric Stevens seine Karriere als Musiker fortsetzen wollte. Und wenig später landete er in Germering, wo er eine günstige Wohnung an der Hartstraße fand. Hier sollte er bis zu seinem Tod bleiben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Seine musikalische Laufbahn nahm in den 70er-Jahren Fahrt auf. Eric Stevens ging mit Udo Jürgens auf Tournee, begleitete Roberto Blanco und wurde schließlich 1979 Bassist des Orchesters von Hugo Strasser. Dieser europaweit gefeierten Formation blieb er bis 2016 treu. Er spielte hier nicht nur Bass, sondern sorgte auch für viele Arrangements.

Bis zuletzt spielte Eric Stevens in verschiedenen Jazzbands. Noch im Juli war er am Münchner Tollwood mit der Hot Stuff Jazz Band zu hören. Es sollte eines einer letzten Konzerte werden.

Jazzreihe

In Germering war Eric Stevens auch immer wieder mal zu hören. Hier initiierte er beispielsweise in der Kegelbahn des nicht mehr existierenden Italieners Da Gianni eine Jazzreihe. Und gemeinsam mit dem vor sechs Jahren verstorbenen Germeringer Komponisten Günter Edin und dessen Ehefrau Gabriele Misch spielte er regelmäßig bei der Musiknacht der Stadthalle. Und auch im Roßstall war er mit dieser Formation öfter vertreten.

„Eric war ein ruhiger, ausgeglichener und herzensguter Mensch. Er lebte für seine Familie und die Musik“, sagt Brenda Stevens. Die letzten Wochen, die er im Klinikum verbringen musste, seien zwar schrecklich für ihn gewesen. Aber letztlich sei er dank der sehr guten Versorgung dort letztlich schmerzfrei gestorben. Die Urne mit seiner Asche werde Sohn Simon in seine eigentliche Heimat Cornwall bringen. kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.