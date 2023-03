Seniorenbeirat braucht Frischzellenkur

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ein Drittel der Bürger in Schöngeising ist über 60 Jahre alt (Beispielfoto) © Sina Schuldt / picture alliance

Ein Drittel der Bürger in Schöngeising ist über 60 Jahre alt. An sie richten sich die Angebote des Seniorenbeirats. Dieser steht heuer zur Neubesetzung an und hofft auf Nachwuchs aus den Reihen der jüngeren Senioren. Doch die halten sich zurück.

Schöngeising – Seit 2011 wird der Seniorenbeirat jeweils für drei Jahre vom Gemeinderat berufen. In diesem Jahr ist es wieder so weit. Sicher ist bereits, dass zwei der fünf Mitglieder aus Altersgründen aussteigen wollen. „Sie sind mittlerweile über 80“, erklärte der Vorsitzende Heinrich Keller, als er jüngst im Gemeinderat über die Arbeit der Seniorenvertretung berichtete. Er würde es begrüßen, wenn von den „Best Agern zwischen 60 und 70“ jemand Interesse an einer Mitarbeit hätte. „Doch gerade diese Gruppe ist sehr zurückhaltend.“

Mögliche Kandidaten müssen das Mindestalter von 60 Jahren haben, seit mindestens sechs Monaten in der Gemeinde leben und sollten nicht dem Gemeinderat angehören. Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen.

Keller selbst ist 76 und wäre nach mittlerweile drei Perioden im Amt „gerne bereit, zurückzutreten“, wie er im Gespräch mit dem Tagblatt sagt. Sollte dadurch allerdings der Fortbestand des Seniorenbeirats gefährdet sein, würde er noch einmal drei Jahre dranhängen. In dieser Zeit könnte ein Nachfolger sich einarbeiten.

Heinrich Keller konnte aus der zu Ende gehenden Periode von zahlreichen Angeboten berichten, auch wenn aufgrund von Corona naturgemäß vieles abgesagt werden musste. Dennoch hätten die örtlichen Senioren die Zeit der Beschränkungen gut überstanden, weil sich durch die vorangegangenen Aktivitäten viele private Kontakte ergeben hätten. Inzwischen läuft wieder das gewohnte Programm.

Dazu gehören jeden Monat ein Stammtisch, ein Ausflug und ein Literaturkreis sowie Vortragsveranstaltungen zu seniorenspezifischen Themen. Er kenne keine vergleichbar große Gemeinde mit einem so reichhaltigen Angebot für ältere Mitbürger, betonte Keller.

Die Zahlen zeigen, dass die Veranstaltungen gut besucht werden. Allein von April bis Dezember 2022 wurden 300 Teilnehmer gezählt. Lediglich der Computertreff, der die Älteren in Sachen Digitalisierung fit machen wollte, ist aufgrund mangelnden Interesses eingeschlafen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Was die Senioren im Ort vermissen, ist laut Keller eine Möglichkeit, sich mit Bargeld zu versorgen – es gibt in Schöngeising keinen Geldautomaten mehr. Wer noch Auto fahre, komme zwar leicht nach Bruck, „aber dann kauft man auch gleich dort ein“. Was wiederum schlecht für den Schöngeisinger Dorfladen ist. Besser wäre es, wenn man dort an Bargeld käme – etwa, indem man mit Karte eine größere Summe als den Wert eines Einkaufs bezahle und Bargeld herausbekomme, schlug Keller vor.

Auch Themen wie Sitzbänke im öffentlichen Raum, Toiletten auf den Friedhöfen und der Fortbestand der örtlichen Hausarztpraxis seien für die Älteren wichtig. Und der Seniorenbeirat selbst wünscht sich im neuen Gemeinschaftshaus eine Heimat – zumindest in Form einer Lagerungsmöglichkeit für Unterlagen und Equipment. Bisher werden die Sachen bei den Mitgliedern zu Hause aufbewahrt.

Rathauschef Thomas Totz-auer (FW) betonte die Bedeutung des Seniorenbeirats für den Ort. „Ich bin zuversichtlich, dass es weiterhin einen geben wird.“ Die Gemeinde müsse Kandidaten finden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.