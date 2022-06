Frauen in einer Männerdomäne: Sie bringen Aufzüge zum Laufen

Von: Ulrike Osman

Sophia Bösewetter an ihrem Arbeitsplatz: Die 23-jährige Mechatronikerin baut Aufzüge in Neubauten ein. © mm

Viele technische Berufe sind noch immer Männerdomänen – zum Beispiel die Aufzugsbranche. Wenn es darum geht, Fahrstühle einzubauen, zu programmieren und zu warten, sind weibliche Fachkräfte die Ausnahme. Doch es gibt sie – bei der Firma Kone in der Germeringer Industriestraße immerhin zwei.

Germering – Nathalie Popp macht derzeit bei dem weltweit tätigen Technologie-Unternehmen eine Ausbildung zur Elektronikerin für Betriebstechnik. Sophia Bösewetter hat die Lehre zur Mechatronikerin bereits abgeschlossen. Beide fühlen sich wohl als jeweils einzige Frau unter Männern. „Die Kollegen haben mich gut aufgenommen“, sagt Sophia Bösewetter. Blöde Sprüche habe sie noch nie zu hören bekommen. Aber selbst wenn – damit sollte man umgehen können, findet die 23-Jährige. „Man müsste so abgehärtet sein, dass man damit klar kommt.“ Schließlich arbeite sie ja in ihrem Wunschberuf, den sie sich selbst ausgesucht habe.

Dass sie sich für den technischen Bereich interessiert, merkte die aus dem Landkreis Dachau stammende Tochter eines Elektromeisters früh. „Ich habe schon als Kind gern beim Renovieren geholfen und hatte Spaß am Handwerklichen.“ Als Montessori-Schülerin hatte sie die Möglichkeit, zahlreiche Praktika in unterschiedlichen Betrieben zu machen. Sophia Bösewetter stellte fest: Drehen, Fräsen, Schweißen, Bohren, Löten machen Spaß. Nach der Mittleren Reife startete sie direkt in die Ausbildung bei der Firma Kone. Außer ihr machte das in ihrem Jahrgang in ganz Deutschland nur eine einzige andere Frau.

Technischer Zweig

Auch Nathalie Popp entschied sich bereits an der Fachoberschule für den technischen Zweig. Berührungsängste hatte sie schon allein deshalb nicht, weil auch ihre Mutter im elektrotechnischen Bereich arbeitet. Als Schülerin jobbte die 26-Jährige in den Ferien in einer Hydraulikfirma, später arbeitete sie als Werkstudentin im Bereich E-Mobilität.

Nathalie Popp programmiert die Steuerung von Aufzügen und behebt Störungen. Sie sorgt auch dafür, dass die Bremsen immer funktionieren. © mm

Weil ihr das Maschinenbau- und Elektrotechnik-Studium aber zu theoretisch war, wechselte sie zum Ausbildungsberuf. „Ich brauche immer den Bezug zur Praxis“, hat Nathalie Popp festgestellt.

Den hat sie nun zur Genüge und findet jeden Tag aufs Neue spannend – egal, ob er in der Berufsschule, in der Lehrwerkstatt oder auf der Baustelle stattfindet. Während Sophia Bösewetter am Einbau von Aufzügen in Neubauten mitarbeitet, lernt Nathalie Popp, die Steuerung zu programmieren und Störungen zu beheben. Sie sorgt dafür, dass die Bremsen des Aufzugs immer funktionieren und das Gewicht richtig eingestellt ist.

Auf dem Aufzug-Dach

„Man kommt an Orte, wo man normalerweise nicht hinkommen würde“, erzählt die 26-Jährige. Manchmal steht sie vor alten Aufzugssteuerungen in riesigen Schaltschränken, die antiquiert wirken, aber noch bestens funktionieren. „Das ist sehr interessant zu sehen.“

Sophia Bösewetter darf als Monteurin manchmal sogar auf dem Dach eines neu eingebauten Aufzugs fahren. Doch insgesamt ist ihre Arbeit körperlich anstrengend. Wenn sie eine in Einzelteilen gelieferte Aufzugskabine montiert hat und unzählige Male Treppen hinauf- und hinunter gelaufen ist, weiß sie abends, was sie getan hat. „Das reicht zum Fitbleiben“, sagt die 23-jährige Aufzug-Expertin und lacht. „Ins Fitnessstudio muss ich nicht mehr gehen.“

