Sie helfen Familien in schwierigen Lagen

Das seit zehn Jahren beim Sozialdienst Germering angesiedelte Ressort Familienpatenschaften steht unter neuer Leitung. Isolde Kirchner-Weiß hat Martina Becker abgelöst, die das Angebot seit Jahresanfang kommissarisch geführt hatte.

Germering –Kirchner-Weiß ist Gründungsmitglied des Projekts. Sie ist zudem seit 2015 im Vorstand des Frauen- und Mütterzentrums vertreten und außerdem zuständig für den „Elterntalk“ des Landratsamts.

Das Projekt richtet sich an Familien, die Unterstützung bei der Alltags- oder Haushaltsorganisation benötigen oder sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Die Familienpatenschaft setzt dem Sozialdienst zufolge bei der einfachen alltäglichen Entlastung an. Familien sind häufig mit der Alltagsbewältigung überfordert, da es keine ausreichenden Entlastungsmöglichkeiten durch Familie, Freunde oder Nachbarn gibt.

Die Leistungen werden von Ehrenamtlichen erbracht, die durch Hauptamtliche geschult und begleitet werden. Die Anfragen für Familienpatenschaften kommen überwiegend von Institutionen, die mit Familien arbeiten und von Kinderbetreuungseinrichtungen. Ist der Unterstützungsbedarf geklärt, unternimmt die Ressortleiterin einen „Kennenlernbesuch“ bei der Familie. Wichtigste Aufgabe ist es anschließend, Paten auszuwählen, die aufgrund der eigenen Kompetenzen, Erfahrungen und Persönlichkeit zur Familie passen.

Im vergangenen Jahr waren im Schnitt 13 Familienpaten aktiv, elf waren regelmäßig in Familien. Die durchschnittliche Einsatzzeit der Paten lag bei 14 Stunden im Monat. Insgesamt wurden 2016 etwa 400 Einsatzstunden erfasst.

Die meisten der aktiven Helfer haben Erfahrung in der Erziehung und im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Sie unterstützen hauptsächlich in den Bereichen der Kinderbetreuung und -beschäftigung, der Hausaufgabenbetreuung und Einzelförderung, bei Behördenangelegenheiten und bei der allgemeinen Stabilisierung. In allen Familien sind sie Ansprechpartner und Vertrauensperson für Sorgen und Belange des Alltags.

Helfer gesucht

Wer Familienpate werden will, soll sich bei Isolde Kirchner-Weiß unter Telefon (0152) 36 34 61 11 melden.