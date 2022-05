Sie schreibt am liebsten Wohlfühl-Romane

Von: Ulrike Osman

Katharina Korb schreibt unter ihrem Pseudonym Katie Spring Liebesgeschichten. © Katharina Korb schreibt unter ihrem Pseudonym Katie Spring Liebesgeschichten.

Schreiben ist ihr wichtiger als schlafen. Zumindest dann, wenn die Ideen unbedingt endlich raus wollen aus dem Kopf und rauf aufs Papier. Die Germeringerin Katharina Korb (42) hat sich neben Beruf und Familie etliche Nächte um die Ohren geschlagen, um ihr erstes Buch fertig zu bekommen.

Germering – Es ist eine Liebesgeschichte geworden, angesiedelt in der Kategorie Wohlfühlroman. Warum gerade dieses Genre? „Weil ich das selbst am liebsten lese“, sagt die 42-Jährige. Krimis, Thriller und sonstige schwere Kost würden ihr einfach zu sehr aufs Gemüt schlagen.

„Honigküsse unterm Sternenzelt“ heißt ihr Debüt, das sie unter dem Pseudonym Katie Spring veröffentlicht hat. Die Geschichte spielt in Dubai. Das Ziel: Die Leserschaft soll im Fernweh schwelgen dürfen und für ein, zwei Stunden entführt werden aus der problembeladenen Gegenwart.

„Die Idee zu der Story hatte ich schon vor einigen Jahren“, erzählt Katharina Korb. Es geht um eine junge Frau, die von Männern genug hat und sich nur noch auf die Karriere konzentrieren will. Doch kaum ist der vielversprechende neue Job in einem Luxushotel angetreten, taucht doch wieder Ablenkung in Gestalt des anderen Geschlechts auf.

Angesichts des Krieges?

Als wenige Wochen vor dem geplanten Veröffentlichungstermin der Krieg in der Ukraine begann, wollte Korb das Projekt schon stoppen. „Es kam mir völlig deplatziert vor, in dieser Situation so ein Buch herauszubringen.“ Doch ihr Umfeld bestärkte sie. Gerade jetzt sei es wichtig, sich auch mal wegträumen zu können von all den schlechten Nachrichten. Der Erfolg gibt ihr recht: Das im Eigenverlag veröffentlichte Buch schaffte es schon in den ersten Tagen auf Platz 9 in der Kategorie „Liebe“ eines großen Online-Händlers.

Sehnsuchtsort

Der Schauplatz Dubai ist auch für die Autorin selbst ein Sehnsuchtsort, den sie noch nie besucht hat. Mit einem Ehemann, der unter Flugangst leidet, kommen nur Urlaubsziele in Frage, die auf dem Landweg zu erreichen sind. So recherchierte die Autorin in Reisemagazinen und sozialen Medien, ließ sogar eine Instagram-Bekannte das Manuskript gegenlesen. Die wies lediglich darauf hin, dass die im Buch zahlreich stattfindenden Online-Meetings in Dubai nicht üblich sind – ein Schönheitsfehler, der aber nicht weiter ins Gewicht fallen dürfte.

Künftig will sich Katharina Korb die Schauplätze ihrer Bücher aber selbst anschauen. Gerade hat sie eine Recherche-Reise nach Brügge gemacht, „eine tolle Stadt“, wie die Mutter eines zehnjährigen Sohnes findet. Dass sie abweicht von den derzeit in der Wohlfühlliteratur angesagten Mainstream-Schauplätzen England, Schottland, Irland und der Toskana, ist Teil ihres Konzepts.

Online-Redakteurin

Die Arbeit an ihren Büchern findet meistens nachts statt. Tagsüber verdient die gebürtige Stockdorferin ihre Brötchen als Online-Redakteurin bei einer Shopping-Plattform. „Man braucht halt einfach Ruhe zum Schreiben“, sagt die Autorin und gibt zu, den Aufwand „nebenher“ ein Buch zu schreiben, komplett unterschätzt zu haben. „Oft genug wollte ich das Manuskript in den Papierkorb wandern lassen.“ Aber Aufgeben war dann doch keine Option.

Schreiben ist für die 42-Jährige mehr als ein Hobby – „es ist Beruf und Berufung“. Das wusste Katharina Korb schon als Kind. Ihre erste Liebesgeschichte schrieb sie in der zweiten Klasse, und auch hier arbeitete sie schon mit ungewöhnlichen Schauplätzen und ungewöhnlichen Helden. Es ging um die Liebe zwischen einer Meerjungfrau und einem Wassermann. „Wie die Geschichte ausging, weiß ich leider nicht mehr“, sagt die Germeringerin und lacht. Was sie aber noch weiß: Von ihrer Deutschlehrerin bekam sie dafür die Note 1.

