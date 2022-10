Sie stehen für die Freundschaft mit Frankreich

Von: Klaus Greif

Der Vorstand des DFVG und die Gäste aus Domont bei der Jubiläumsgala (v.l.): Johanna Berger (Beisitzerin), Christian Zorn (Schriftführer), Maurice Samaran, Guy Leclerc, Daniele Tutaj, Michel Tutaj, Maria Samarans, OB Andreas Haas, Gabriele Sierp (Schatzmeisterin) und Christian Huber (Partnerschaftsreferent des Stadtrats). © mm

Der Deutsch-Französische Verein (DFVG) hat doppelt Geburtstag gefeiert. Im Rahmen einer festlichen Gala im Roßstalltheater wurde nachträglich das Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen begangen.

Germering – Es wäre eigentlich im vergangenen Jahr fällig gewesen, musste wegen Corona aber ausfallen. Zum runden Geburtstag wurde dann der 41. gleich mitgefeiert, wie OB Andreas Haas in seinem Grußwort anmerkte. „Das ist eine gute Entscheidung, denn der Verein hat es sich verdient,“ fügte er an.

DFVG-Vize Friedrich Schalamon begrüßte in seiner Festrede fünf Gäste aus der Partnerstadt Domont. Die DFVG-Vorsitzende Altrud Heinrich konnte krankheitsbedingt nicht mitfeiern. Die Präsidentin des Comité de Jumelage (Partnerschaftsverein) Domont, Daniele Tutaj, war mit ihrem Mann Michel und mehreren Vereinsmitgliedern nach Germering gekommen: dem Gründungsvorsitzenden des Comité des Jumelage, Guy Leclerc, sowie Maria und Maurice Samaran. Maria Samaran ist eine Deutsche, die seit ihrer Heirat in Domont lebt und die Partnerschaft der beiden Städte auch durch ihre Übersetzungs-Dienste fördert.

Friedrich Schalamon erinnete kurz an die Gründung des DFVG, die auf den damaligen Stadtrat Gerhard Ulbrecht und eine Gruppe Germeringer Frankreichfreunde zurückging. Vereinszweck damals wie heute: Den persönlichen Kontakt mit Bürgern Frankreichs, vor allem aus Domont zu pflegen. Die Partnerschaft mit der Stadt in der Nähe von Paris wurde 1984 offiziell besiegelt.

Die gesellschaftlichen Entwicklungen seit der Gründung hat auch der DFVG zu spüren begonnen. Der Verein habe zu Beginn großen Wert auf den Jugendaustausch gelegt und sei damit auch sehr erfolgreich gewesen, berichtete Schalamon. Ab den 1990er-Jahren sei das Interesse an den Austauschprogrammen immer weiter zurück gegangen. Schalamon: „Seither ist es nicht mehr gelungen, die Jugendlichen für das Vereinsleben zu gewinnen.“ Schuld an der Entwicklung sei wohl auch die Möglichkeit der Informationen über andere Länder durch das Internet.

OB Andreas Haas dankte dem Verein dafür, dass er die Sädtpartnerschaft federführend mit großer Kompetenz unter seine Fittiche genommen habe. In Zeiten, wo die weite Welt nur einen Mausklick entfernt sei, sei es schwierig zu verstehen, wie wichtig Städtepartnerschaften mit Frankreich damals gewesen sind. Aus anfänglichem Beschnuppern seien echte Freundschaften geworden, so Haas weiter. Es sei auch den Städtepartnerschaften zu verdanken, dass sich Frankreich und Deutschland politisch so nahe gekommen sind: „Beide setzen sich für den Frieden ein. Auch dazu haben die Partnerschaften beigetragen.“

Daniele Tutaj sprach von vielen schönen Erinnerungen aus über 40 Jahren – trotz aller Hindernisse wie die Entfernung und zuletzt Corona. Für die Einladung nach Germering bedankte sie sich ganz herzlich – und überreichte als Willkommensgastgeschenk einen Korb mit französischen Weinen. kg

