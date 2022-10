Sie treffen sich auch 70 Jahre nach dem Schulabgang noch

Von: Klaus Greif

Zehn der 14 Schüler haben sich zum © 70 Jahre nach dem Schulabgang zusammengestellt

Als die 48 Kinder vor 78 Jahren in Germering in die Schule kamen, herrschte noch Krieg.

Germering – Der Unterricht fand unregelmäßig unter anderem in Räumen der Gaststätte Mayer, heute Hotel, an der Augsburger Straße statt. Nach dem Kriegsende 1945 wuchs die Klassenstärke an. Im Schuljahr 1950/51 waren es bis zu 100 Kinder in einer Klasse – Vertriebene und Flüchtlinge trieben die Zahl extrem nach oben. Der Unterricht wurde jetzt immerhin im Neubau der Kirchenschule abgehalten.

14 der Schüler von damals leben noch. Sie haben sich jetzt zum 22. Klassentreffen seit der Schulentlassung vor 70 Jahren zusammengefunden. Dieses findet seit fünf Jahren sogar jährlich im Bistro des Hotels Paintner statt. Centa Keßler (geborene Kreszenz Braun), langjährige SPD-Stadträtin und Kulturreferentin, organisierte das Treffen wie bereits die anderen.

Sie und die meisten der noch lebenden Kirchenschüler des Jahrgangs 1938 erinnern sich lebhaft an ihre Schulzeit. An Anekdoten mangelt es ihnen nicht. Und obwohl am Tag des Treffens einer der damaligen Klassenkameraden beerdigt wurde, ist die Stimmung eher gut und aufgeräumt.

Fritz Krebs beispielsweise erzählt, dass er und der jetzt verstorbene Anton Mazorek zwei der Flüchtlingskinder waren, deren Familien in Germering eine Unterkunft fanden. „Wir sind beide in Südmähren geboren und haben da in derselben Straße gewohnt.“ In Germering sei man unter anderem vorübergehend in Baracken auf dem damaligen Stöhr-Gelände untergekommen – wo jetzt die Stadthalle steht.

Das war die Klasse vor 70 Jahren. © Das war die Klasse vor 70 Jahren.

Johanna Stadler (geborene Treiterer) hat besonders gute Erinnerungen an Lehrer Karl Abenthum: „Der hat zur Einweihung des neuen Schulhauses eigens ein Lied geschrieben und mit uns eingeübt.“ Den Text, er beginnt mit „Freut euch der Schule“, weiß sie ebenso noch auswendig wie ein Gedicht, das sie aufsagen musste.

In guter Erinnerung geblieben ist dem 38er-Jahrgang auch der Lehrer Heinz Michl. Dessen Schulstunden begannen laut Centa Keßler immer mit 15 Minuten Kettenrechnen. Und obwohl auch Tatzen mit dem Stock zu seinem pädagogischen Arsenal gehörten, war er einer der Lieblingslehrer der ersten Kirchenschüler. Immerhin haben sie bei ihm auch Schillers Glocke kennengelernt und die Schubert-Messe eingeübt.

Als die Absolventen des Jahrgangs 1938 die Schule im Jahr 1952 schließlich verließen, standen sie zunächst vor einem Problem: Es gab kaum Lehrstellen. Und das Wort Berufsberatung war damals noch weitgehend unbekannt. kg

