Sieben Tage voller Kulturen-Vielfalt

Das Motto bleibt das bewährte: Vielfalt und Demokratie stärken soll die dritte Interkulturelle Woche, die vom 19. bis zum 25. März stattfindet. Stadt, Parteien und verschiedene Einrichtungen organisieren insgesamt 17 Veranstaltungen.

Germering – Die Zahl, die zeigt, wie vielfältig die Große Kreisstadt ist, hat Manuel Leupold schnell auf dem Schirm: „126 Nationen sind hier vertreten“, sagt der als Integrationsfachkraft bei der Stadt Beschäftigte im Rahmen der Präsentation der dritten Interkulturellen Woche. Türken, Kroaten, Rumänen und Österreicher würden die Hauptgruppen stellen, so Leupold.

Und auch wenn beileibe nicht alle bei der dritten Interkulturellen Woche vertreten sein werden: „Angesprochen fühlen dürfen sich alle“, so Leupold. Er verweist allein schon auf die Veranstaltungen, die von den Schulen am Eröffnungstag in der Stadthalle gestaltet werden. Mit einer Vernissage erfolgt am 19. März, 17.30 Uhr, der Startschuss. Dem schließt sich eine Mischung aus Theater und Musik an.

Über die vielen Kooperationspartner, die die sieben Tage mit Leben erfüllen, freut sich auch OB Andreas Haas: „Es zeigt, welch hohen Stellenwert und welche Vielfalt das interkulturelle Leben in der Stadt hat.“ Dem schließt sich Integrationsreferentin Fereschteh Erschadi-Zimmermann an, die sich selbst auch einbringt.

Beim Frühlingsfest „Nourz“, das unter anderem auf dem Balkan, im Kaukasus und im Nahen Osten gefeiert wird, legt die Referentin am 20. März, 19.30 Uhr, im Roßstall bei der Vorbereitung der Speisen mit Hand an. Es stecke überhaupt viel Arbeit in einer solchen Woche, so Erschadi-Zimmermann. Doch der Zuspruch, der bei den beiden ersten Auflagen zu erkennen war, belohne jeden Aufwand. Leupold fügt in diesem Zusammenhang noch an, dass es wenige Kommunen vergleichbarer Größe gebe, die eine ganze Woche dieser Art gestalten könnten.

Ein Höhepunkt am Schlusstag wird die Einbürgerungsfeier der Großen Kreisstadt sein. Sie findet zum sechsten Mal statt. Los geht es um 20 Uhr in der Stadtbibliothek. Dort werden Eingebürgerte über ihre Erfahrungen mit diesem neuen Lebensabschnitt berichten.

Doch die Woche ist nicht das einzige Angebot, in dem sich die Stadt von der interkulturellen Seite zeigt. „So feiern wir seit über 30 Jahren das Internationale Begegnungsfest“, betont Oberbürgermeister Haas.

Migration, Integration und Interkulturalität müssen nicht immer ernste Themen sein. Das beweist die Band, die sich selbstironisch „MHA“ nennt – Migrationshintergrund Augsburg. Den Namen haben sich die Mitglieder gegeben, weil der Migrationshintergrund ihr gemeinsamer Nenner war. Für einen Abend bereichern sie am 22. März die Interkulturelle Woche in Germering. Ihr ohnehin schon großes Repertoire an Stilen – Worldmusic, Reggae, Ska, Hip-Hop und alle Crossovers dazwischen in vier verschiedenen Sprachen – wird dabei durch regionale Poetry-Slammer und andere Literaturschaffende ergänzt.

Den Anfang macht dabei Stadträtin Sophie Schuhmacher, die die Veranstaltung auch moderiert. Im Laufe des Abends werden noch sechs weitere eng mit Germering verbundene Künstler auftreten: Undine Gwinner und Luis „der Dichterste“, die im Februar auf dem Slam der armen Poeten des Carl-Spitzweg-Gymnasiums auf der Bühne standen, sowie Emil Kafitz und Isolde Ruhdorfer, Außerdem mit von der Partie sind Martin Pollok alias Rhymemantiker von der Germeringer Wortfamilie und Jan Stockwald, der von der Presse regelmäßig liebevoll als „Lästermaul“ bezeichnet wird.

In einem sind sich alle Künstler einig: Kunst kann kulturelle Grenzen überwinden. Und sie kann vom Vermischen der Einflüsse profitieren. So zeigen auch die Literaten eine neue Sichtweise auf: Die Unterschiede zwischen Ethnien mögen offensichtlich sein, aber auch innerhalb einer „Kultur“ gebe es unzählige Facetten, Stile und Perspektiven. Die Künstler fragen sich: Wozu willkürliche kulturelle Grenzen ziehen? Weshalb nicht individuelle Kunst gemeinsam erleben? Die Germeringer Grünen laden deshalb zu einem Experiment ins Nachtasyl der Stadthalle ein. Geboten wird ein kulturelles und stilistisches Allerlei. Los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei