Stadt stellt Sitzungsprotokolle nicht ins Internet

Von: Klaus Greif

Teilen

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Die Stadt wird keine Informationsfreiheitssatzung aufstellen. Einen entsprechenden Antrag von SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth lehnte der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit ab.

Germering – Daniel Liebetruth hat die Erarbeitung einer Informationsfreiheitssatzung im Januar beantragt. Dies sei nötig, weil es in Bayern anders als in den meisten anderen Bundesländern kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Liebetruth: „Bürger haben in Bayern nur das Recht auf Auskunft über den Inhalt von Dateien und Akten öffentlicher Stellen, wenn sie ein berechtigtes Interesse nachweisen können.“

Mit einer entsprechende Satzung würde die Stadt aus Sicht des SPD-Sprechers für mehr Transparenz sorgen. Er stellt sich unter anderem, vor, dass Protokolle von öffentlichen Sitzungen und Versammlungen oder Gutachten, die die Stadt einholt, online veröffentlicht werden müssen. 80 bayerische Kommunen, unter anderem München, aber auch Gröbenzell, hätten schon eine derartige Satzung. Diese sollte sich laut Liebtruth an einem Muster des Bündnisses Informationsfreiheit orientieren.

Die Verwaltung hat in einer umfangreichen Stellungnahme dargelegt, dass die Stadt einerseits zahlreiche Forderungen dieses Bündnisses schon erfülle. So sind beispielsweise nicht nur sämtliche städtischen Satzungen online aufrufbar. Auch die Vorlagen öffentlicher Sitzungen sind auf der städtischen Internetseite einsehbar.

Andererseits wird darauf hingewiesen, dass der bayerische Datenschutzbeauftragte Probleme darin sieht, Protokolle von Sitzungen wie von Liebetruth gefordert online zu stellen. Dies sei mit einer neuen Qualitätsstufe des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbunden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Liebetruth wies darauf hin, dass diese Sicht des Datenschützers nicht von allen geteilt werde. Das bayerische Innenministerium sehe dies anders. Der SPD-Stadtrat meinte außerdem, dass es demokratiefeindlich sei, wenn es weiterhin Hoheitswissen gebe.

Deutlichen Widerspruch erntete er von Dritter Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher: „Wie sind nicht die Landesebene.“ Die geforderte Satzung wäre nur eine Selbstverpflichtung zur Transparenz. Erstellung und Kontrolle der Satzung seien außerdem sehr arbeitsintensiv.

Martina Seeholzer (FWG) war der Meinung, dass man nicht alles überregulieren sollte. Die Stadt stelle den Bürgern jetzt schon sehr viele Informationen zur Verfügung. Außerdem habe jeder Germeringer die Möglichkeit, die öffentliche Sitzungen vor Ort zu verfolgen.

CSU-Fraktionschef Oliver Simon sah dies auch so. Er stellte zudem fest: „Bei uns gibt es schon Transparenz.“ Der von Liebetruth verwendete Begriff der Demokratiefeindlichkeit sei völlig unangebracht.

Bei der Abstimmung stimmten nur die fünf SPD-Stadträte und Maximilian Streicher (ÖDP) für die Einführung der Satzung. CSU, Grüne und Freie Wähler lehnten dies ab.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.