Snowpark-Spezialist baut Radparcours

Die rund 20 Jahre alte BMX-Bahn neben dem Großen Wertstoffhof am Starnberger Weg ist Geschichte. Das Spezialunternehmen Schneestern hat mit den Bauarbeiten für den neuen Radparcours –eine so genannte Pumptrack – begonnen, den die Schweizer Firma Velosolutions geplant hat.

Germering – Die aus durch bei Kempten stammende Firma Schneestern ist wie der Name nahelegt eigentlich eher im Wintersport zuhause. Sie gilt als Weltmarktführer in Sachen Snowparks und hat unter anderem die Anlage für die Freestyle-Skifahrer bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang (Südkorea) gebaut. Schneestern baut als Partner von Velosolutions aber eben auch Anlagen, auf denen BMX-Fahrer, Mountainbiker und Skateboarder auf ihre Kosten kommen.

Rundkurs mit Wellen und Steilkurven

Der Neubau einer so genannten Pumptrack – darunter versteht man einen Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen, der von Radlern auch ohne in die Pedale zu treten bewältigt werden kann – war im Januar vom Bauausschuss beschlossen worden. Sie soll die alte BMX-Bahn ersetzen, die nicht mehr befahrbar war. Der Vorteil des neuen Kurses ist, dass die Fahrbahn asphaltiert wird und deswegen nicht dauernd repariert werden muss – bei der BMX-Bahn mit ihrer Kies-Oberfläche war genau das das größte Problem.

Die Entscheidung für den 110 000 Euro teuren Parcours von Velosolutions hat letztlich der Jugendrat getroffen – die Stadträte wollten dies wegen fehlender Sachkenntnis nicht selbst verantworten. Jugendratsvorsitzender Marijan Tabak erklärte jetzt bei einem Baustellenbesuch, dass man sich nach einer ausführlich Beratung durch einen Experten auf das Velosolutions-Modell geeinigt habe.

BMX-Bahn dem Erdboden gleich gemacht

Bauleiter Filip Majkus ist seit einer Woche mit zurzeit drei Arbeitern am Starnberger Weg tätig. Die BMX-Bahn ist schon dem Erdboden gleich gemacht. Jetzt wird mit großen Baggern das Profil der künftigen Pumptrack geformt. Dabei handelt es sich um einen Rundkurs mit einer Länge von 128 Metern, der von allen Gefährten mit Rädern befahren werden kann, so Majkus.

Die Pumptracks sind laut Velosolutions so gestaltet, dass sie den Fahrer selbst bei Ausbau seiner Fähigkeiten immer neu herausfordern. Sie bieten Hindernisse, über die ein Fünfjähriger rollen kann und die gleichzeitig von einem Profi zum Sprung genutzt werden können. Wellen, Steilkurven und Sprünge werden in den Kurs integriert. Zusätzlich entsteht noch eine nicht asphaltierte so genannte Dirt-Line, in der Freestyle-Radler ihre Tricks testen können.

Radler freuen sich auf die Anlagen

Wenn die Bauarbeiten nach Plan laufen, wird die neue Anlage pünktlich zum Beginn der Sommerferien frei gegeben. Jugendreferent Oliver Simon (CSU), der wie OB Andreas Haas beim Baustellenbesuch dabei war, glaubt schon jetzt an einen Erfolg des neuen Kurses. Er sei bereits von interessierten BMX-Fahrern aus der Region angesprochen worden, die sich auf die Anlage freuen. ein vergleichbares Angebot gebe es zurzeit nur in Solln.

Die Anregung von Jugendrat Marijan Tabak, eine kleine Tribüne oder Sitzplätze für Besucher von Wettbewerben aufzustellen wurde von OB Haas zustimmend registriert. Fest steht schon, dass die Arbeiterwohlfahrt zwei Sitzbänke spendiert. Für offizielle Rennen ist der Kurs allerdings nicht geeignet – dafür ist die Strecke zu kurz.