So lange dürfen Kinder das Handy nutzen

Germering

Von Hans Kürzl schließen

Wie lange sollen Kinder vor dem Fernseher sitzen? Wie viel Taschengeld ist angemessen? Für diese Themen gibt es schon Empfehlungen. Nun erhalten Eltern auch Handreichungen, wie lang Smartphone oder Tablet abseits der Schule genutzt werden sollten. Der Arbeitskreis (AK) Schule-Wirtschaft hat den Flyer zusammengestellt.

Germering – Spielen, Musik und Kommunikation, Skype, WhatsApp, Instagram und TikTok – spätestens ab der 3. Klasse kommt dem ein Kind in seiner Freizeit fast nicht mehr aus. „Ab da kann ein eigenes Smartphone möglicherweise nicht mehr vermieden werden.“ Zu diesem Ergebnis kommt der AK Schule-Wirtschaft.

Allerdings sollte der Umgang mit dem Smartphone nicht unkontrolliert bleiben. Um festzustellen, wie Eltern damit umgehen, und welche Empfehlungen man machen sollte, hat der AK eine Umfrage durchgeführt. „Etwas Praktikables, was schon vorhanden war, haben wir nicht gefunden“, erklärte Jürgen Biffar, Leiter des AK und auch Präsident der „Stiftung Digitale Bildung“, jetzt bei der Vorstellung der Ergebnisse der Aktion. 400 Eltern aller Schularten, zum größten Teil aus Germering, haben an der Umfrage teilgenommen und Antworten geliefert. Gefragt wurde unter anderem, welche Nutzungszeiten sie für sinnvoll hielten. „Repräsentativ im eigentlichen Sinn mag es nicht sein, aber eine Hilfestellung ist es auf jeden Fall“, betont Biffar.

Die Ergebnisse der Befragung sind als Handreichung für Eltern in einem Flyer zusammengefasst worden. Hier kann man beispielsweise nachlesen, dass Viertklässler zwischen 45 und 60 Minuten je Tag nach dem Erledigen der Hausaufgaben mit dem Smartphone zubringen könnten. In der 7. Klasse kann diese Zeit auf 75 bis 120 Minuten täglich ausgeweitet werden. Biffar fügt aber auch mit einem leichten Schmunzeln an: „Bei schlechten Noten oder bei zu viel Bewegungsmangel kann man das reduzieren.“

Claudia Wagenführer, Konrektorin der Kerschensteiner Schule, will den Flyer zur Mediennutzung unter anderem bei Elternabenden zu Beginn des neues Schuljahres nutzen. „Das muss man gezielt gerade zu solchen Gelegenheiten anbringen“, sagt sie. Innerhalb einer Klasse werde man die Thematik ebenfalls immer wieder anbringen.

Dass die konstante Beschäftigung mit dem Thema wichtig ist, sieht auch Thomas Geiger so: „Weil die Trends bei den Apps immer wieder wechseln, muss man ständig dran bleiben.“ Geiger ist Initiator des gemeinnützigen Landkreis-Projekts „Digitale Schule Fürstenfeldbruck“.

Schüler der 5. Klassen und der gesamten Unterstufe sind nach Einschätzung von Jürgen Biffar eine gute Zielgruppe für die zeitlichen Empfehlungen des Arbeitskreises. Die neue schulische Umgebung und neue Lernformen ließen den Medienkonsum sowieso ansteigen. Da müsse man den außerschulischen digitalen Konsum im Auge behalten.

Für Guido Grotz, der ebenfalls am Projekt „Digitale Schule“ beteiligt ist, beginnt da aber eine Art Grauzone. „Wenn ich ein Tik-Tok-Video drehe – ist das noch Konsum oder teste ich da meine Kreativität aus?“

Das Schulamt Fürstenfeldbruck begleitet die Aktivität des Germeringer Arbeitskreises mit Wohlwollen. „Wir haben die Umfrage gebilligt“, erklärt Schulamtsdirektor Thomas Frey. Dieser formale Akt war notwendig, um die Aktion starten zu dürfen. Susanne Fiedler, Beratungsrektorin Systembetreuung an der Mittelschule Maisach, erklärt zu der Umfrage: „Die bezieht sich zwar auf die außerschulische Mediennutzung, aber gerade diese zeigt auch Auswirkungen auf die Schüler im Unterricht.“ Die Umfrage biete ein gutes regionales Bild und sei als Einstieg in das Thema gut geeignet.

Elternbeiräte

aller Schulen können den Flyer in Printform kostenfrei bestellen. Man muss nur einen E-Mail info@wirtschaftsverband-germering.de senden. Ausgeliefert werden die Flyer allerdings nur in Germering. Alle anderen müssen ihn abholen. Informatinen gibt es auch auf https://wir-sind-germering.de/projekt/mediennutzung.