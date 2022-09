So malen Flüchtlingskinder ihre Heimat

Von: Ulrike Osman

„Das ist meine Heimat“: Einige der Flüchtlingskinder des speziellen Malkurses zeigen stolz auf ihre Werke, die an der Fensterfront der Bibliothek zu sehen sind. Bei der Eröffnung mit dabei (v.l.): OB Andreas Haas, Frauke Stechow und Margherita Moroder. © Peter weber

Heimat, was ist das eigentlich? Ein Ort, nahe stehende Menschen – oder einfach ein Gefühl? Im Rahmen eines Malprojekts haben Kinder aus aller Welt zu Papier gebracht, was für sie Heimat bedeutet.

Germering – Die Bilder sind im Rahmen der Interkulturellen Tage in der Fensterfront an der Westfassade der Stadtbibliothek ausgestellt.

Zehn Mädchen und Buben im Alter zwischen acht und 14 Jahren machten im Rahmen der städtischen Ferienbetreuung bei dem Projekt mit. „Es sind Kinder, die hier leben“, sagt Frauke Stechow von der städtischen Fachstelle für Asylkoordination. Sie will nicht groß darauf herumreiten, aber es sind vor allem Kinder, die durch Flucht ihre frühere Heimat verloren haben. Alle seien bei dem Thema zunächst unsicher, dann jedoch begeistert bei der Sache gewesen.

Unter der Anleitung von Malschul-Leiterin Margherita Moroder brachten sie ihre Ideen auf großformatigen Bögen zu Papier. Viele hatten mit Malen kaum Erfahrung, schon gar nicht mit Acrylfarben. Keines der Bilder zeigt einen spezifischen Ort. Stattdessen ist Natur zu sehen: Bäume, Wiesen, Blumen, Vögel, das Meer. Wenn die Sonne auf die Westfassade der Bibliothek scheint, entwickeln die Farben durch die getönten Scheiben eine spezielle Leuchtkraft.

Der achtjährige Ole hat als einziger ein Haus gemalt – eines mit ganz vielen Fenstern, sogar im Dach, das war ihm wichtig. Ein Mädchen stellte den Sternenhimmel inklusive Vollmond und Milchstraße dar, und sich selbst am Boden liegend und ihn betrachtend.

Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Für einige Jungs ist das der Fußballplatz, für die 13-jährige Sonja ist es ein Basketballfeld. Sie würde diese Sportart gerne anfangen, hat aber noch keine Möglichkeit gefunden – Heimat kann auch ein Sehnsuchtsort sein.

Für Oberbürgermeister Andreas Haas ist es „der Kuchen meiner Oma mit dem Geruch dazu“, wie er am Rande der Ausstellungseröffnung erzählte. Zwar lebt Haas seit seiner Kindheit in Germering, doch beim Stichwort Heimat denkt er auch an Regenstauf, den Wohnort seiner Großeltern, an die Ferien, die er dort verlebte, und den Kuchenduft in der Küche. „Heimat hat mit einem Gefühl der Geborgenheit zu tun“, sagt Haas. „Man fühlt sich verbunden.“

Ziad Nouri vom Asylhelferkreis ist froh über Projekte wie dieses, denn sie geben Raum zur Entfaltung von Kreativität. Die meisten der aus dem Irak, Syrien, Afghanistan, Nigeria und dem Kongo stammenden Kinder leben mit ihren Familien noch immer in Asylunterkünften. Die beengten Verhältnisse würden ihre Entwicklung hemmen, meint Ziad Nouri. „Sie können sich nie richtig ausleben.“ Doch die Suche nach einer neuen Heimat in Gestalt einer Wohnung ist mehr als schwierig.

