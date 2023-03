Neubau eingeweiht: Softwarehaus bezieht eigene Zentrale

Von: Klaus Greif

Der C4B-Unternehmenssitz ist im Rahmen einer kleinen Feier eingeweiht worden. © mm

Nur 18 Monate nach dem ersten Spatenstich im August 2021 ist der neue Firmensitz des auf Kommunikations-Software spezialisierte Unternehmen C4B eingeweiht worden.

Germering – Das dreistöckige Gebäude an der Unteren Point 8 ist in nachhaltiger Holzbauweise errichtet worden und erfüllt die Energieeffizienzklasse KfW 40. Das Gebäude befindet sich im Neubaugebiet östlich der Augsburger Straße genau gegenüber der Fläche, auf der am Donnerstag wenige Stunden vor der Einweihungsfeier bei archäologischen Grabungen ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden war. Die vermeintliche Bombe entpuppte sich dann aber als Teil einer Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg.

C4B steht für „Com for Business“ und ist vor 23 Jahren in Germering gegründet worden. Bis vor kurzem war der Unternehmenssitz mit einer kurzen Unterbrechung in der Germeringer Harfe, die bekanntlich abgerissen werden soll. Nach der Kündigung entschloss sich das Softwarehaus, einen neuen Firmensitz in Germering selbst zu bauen.

Vorstand Stephan Krä nannte das in einer kurzen Rede zwar ungewöhnlich für Software-Häuser. In dieser Branche gelte eigentlich die Regel „Man investiert nicht in Ziegel“. Dass man es dennoch getan habe, liegt an den Mitarbeitern: „Wir benötigen kluge und kreative Köpfe.“ Menschen, die Freude an ihrer Arbeit haben und Herausforderungen annehmen. Ihnen will man das beste Arbeitsumfeld anbieten. Aktuell sind dies über 60 Mitarbeiter, die teilweise bis aus Niederbayern nach Germering kommen.

Wichtigstes Produkt von C4B ist die Kommunikationssoftware X-Phone. Die neue Firmenzentrale wird deswegen laut Stephan Krä „Home of X-Phone“ genannt. Dass dieses „Home of X-Phone“ ausgerechnet an der Unteren Point entstanden ist, zeugt laut OB Andreas Haas von einer großen Bandbreite zwischen Alt und Neu – Point ist eine althochdeutsche Ortsbeschreibung für Bereiche außerhalb des Gemeinwesens.

C4B gehört aus Sicht von OB Haas „ohne Frage zu den innovativen Unternehmen in Germering“. Es mache die Stadt stolz, dass C4B ein hier gegründetes Unternehmen ist, das nach kurzer Unterbrechung nach Germering zurückgekehrt sei und jetzt für immer hierbleiben wolle. Haas: „Ihre Firma ist ein Aushängeschild und ein Motor für unseren Wirtschaftsstandort.“

Das Unternehmen mache Germering weit über Deutschland hinaus in all jenen Ländern bekannt, in denen es die Kunden mit seiner modernen Kommunikationssoftware glücklich mache. Es freue ihn, dass C4B nach nur einem Jahr Planung und 18 Monaten Bauzeit in diese schönen Räumlichkeiten ziehen kann. Der Markenclaim der Stadt, „Germering. Könnte schöner. Kaum besser“ passe hier jedenfalls nicht: „Ihr Gebäude könnte weder schöner noch besser.“

