Sozialdienst stellt sich neu auf

Der Sozialdienst hat einen neuen Aufsichtsrat.

Nach 2020 hat der Sozialdienst auch das Corona-Jahr 2021 finanziell solide gemeistert. Mit einem neuen Aufsichtsrat will man diesen Kurs nicht nur festigen, sondern den Sozialdienst flexibler machen.

Germering – Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, steigende Preise – die Herausforderungen werden für den Sozialdienst Germering auf absehbare Zeit nicht kleiner. Sabine Brügel-Fritzen, neben Ingrid Neubauer Vorständin des Dienstes, zeigte sich trotzdem zufrieden. „Wir haben es wieder einigermaßen gut gemeistert“, sagte sie bei der Mitgliederversammlung in der Stadthalle.

Minus bei den Einnahmen

Der Sozialdienst musste 2021 gegenüber dem Vorjahr ein Einnahmeminus von 9,34 Prozent verzeichnen – vor allem weil man den Betrieb der Schulküche an der Kerschensteinerschule an die Stadt abgegeben hat. Auf der Ausgabenseite schlug sich das wegen der wegfallenden Lohnkosten positiv nieder. Bedeutender in der Bilanz war hier allerdings, dass es 2021 keine tariflich vorgeschriebenen „Corona-Bonus“-Zahlungen gab. So stellte sich auch im vergangenen Jahr mit 4255 Euro ein kleiner Gewinn dar. 2020 lag dieser bei 10 300 Euro.

Kaum spürbar war die Corona-Pandemie bei der Gesamtmitgliederzahl, die sich von 2100 auf 2050 reduzierte. Brügel-Fritzen sprach außerdem von einer „hohen Beständigkeit beim Personal“.

Trotzdem waren Engpässe zu verzeichnen. „Leider war und ist die Personalsituation im Pflegebereich sehr angespannt“, so das Vorstandsmitglied. Man habe daher nicht immer allen Wünschen und Anforderungen entsprechen können. Dennoch lobte Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair in ihrem Grußwort den Sozialdienst: „Sie leisten für die Stadt wertvolle Arbeit.“

Neuer Aufsichtsrat

Die Arbeit des Vorstandes und aller Mitarbeiter wird künftig von einem komplett neuen Aufsichtsrat begleitet. Der Grund für den Rückzug des alten Aufsichtsrates wurde nicht genannt. Der bisherige Vorsitzende Stephan Haas deutete lediglich an, dass es zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zu unterschiedlichen Auffassungen gekommen sei. Mehr sagte er dazu nicht.

Einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gibt es zwar noch nicht. Doch gehören dem Gremium mit Claudia Bauer, Ulrich Bauer, Christian Dittrich, Christian Ganslmeier und Anita Schindler Vertreter an, die dem Sozialdienst und dem sozialen Leben der Stadt in verschiedenen Funktionen verbunden sind.

Ganslmeier erklärte nach der Mitgliederversammlung auf Nachfrage, man wolle als Aufsichtsrat dazu beitragen, den Sozialdienst auf Kurs zu halten und gleichzeitig weiterzuentwickeln. „Wir werden auch zeigen müssen, dass wir auf Situationen, Vorgaben und Wünsche noch flexibler reagieren können.“ Zukunftssichere Ausrichtung nannte es Ganslmeier. Wenn Angebote etwa aus Pandemiegründen wegfallen oder eingeschränkt werden müssten, habe man umgehend darauf zu reagieren.

Die personelle Situation

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Aufsichtsrates wird die personelle Situation sein, unter anderem in der Kinderbetreuung und im Pflegebereich. „Wir müssen mit dieser Not zurecht kommen.“ Es werde viel Einsatz brauchen, um den Wünschen und Anforderungen zu entsprechen, so Ganslmeier. Eine überregionale Zusammenarbeit mit anderen Organisationen ist zwar laut Ganslmeier nicht völlig auszuschließen, doch er betonte: „Germering als Rahmen für unseren Sozialdienst ist groß genug.“

Welche Ausmaße das bald annehmen könnte, deutete Claudia Bauer für den Bereich der Tafel an. Corona und Ukraine-Krieg hätten die Zahl der Bedürftigen schon stark ansteigen lassen. „Man kann davon ausgehen, dass das angesichts von Energiekrise und steigenden Lebenshaltungskosten nochmal zunehmen wird.“ (Hans Kürzl)

