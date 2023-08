SPD zeigt Präsenz: Wahlkreisbüro eröffnet

Abgeordnete Carmen Wegge ist nach Landsberg und Starnberg auch in Germering vertreten

Von Hans Kürzl

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge hat ihr drittes Wahlkreisbüro eröffnet. Es befindet sich in Germering.

Germering – Wer als Bundestagsabgeordneter den Wahlkreis 224 beackert, muss sich mit den zwei Landkreisen Landsberg und Starnberg sowie der Großen Kreisstadt Germering befassen. Diese Einteilung der Wahlkreise gilt seit der vergangenen Bundestagswahl. Die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge war damals Kandidatin ihrer Partei für den neuen 224er-Kreis und zog über die Liste in den Bundestag ein.

Jetzt hat sie nach Landsberg und Starnberg auch in Germering ein Wahlkreisbüro eröffnet, um Präsenz zu zeigen. Es ist recht zentral gelegen und befindet sich in der Eugen-Papst-Straße 4. „Im Dreieck zwischen Stadtmitte und Rathaus“, wie es Landtagskandidat und Stadtrat Daniel Liebetruth beschrieb, der Wegge bei der offiziellen Eröffnung unterstützte.

Anlauftstation für den Ortsverein

Für den SPD-Ortsverein und die fünfköpfige Stadtratsfraktion ist das neue Büro ebenfalls feste Anlaufstation und Ort für Besprechungen. „Das hilft unserer Arbeit sehr“, betont Liebetruth. Es schaffe ein Stück Beständigkeit.

Das soll auch für Wegge der Fall sein. „Ein fester Ort, von dem aus ich loslegen kann, wenn ich im Wahlkreis bin.“ Einfach zu finden sei die Örtlichkeit nicht gewesen, erzählt sie. Zu groß, zu teuer, zu abseits seien viele Räume gewesen. Hier aber sei man in einem Wohngebiet. Inmitten von Menschen also, die nun nicht weit hätten, mit Problemen und Anliegen zu einer Bundestagsabgeordneten zu kommen. Wichtig für ihre Arbeit in Berlin. „Man muss an den Bürgern dran bleiben“, sagt Wegge.

Sitzwürfel im Außenbereich

Das neue Büro bietet dazu Gelegenheit. Es wirkt aufgeräumt, ein paar Fahnen und Plakate ordnen es eindeutig der SPD zu. Der große weiße Tisch drinnen vermittelt eher Nüchternheit. Ein wenig lockerer hat man es draußen gestaltet: mit Sitzwürfeln und Liegestühlen. „Das nimmt noch einmal etwas Distanz weg“, meinte Wegge bei der Einweihung. So komme man leichter ins Gespräch.

Ob Daniel Liebetruth das Büro auch nutzen könne, falls er den Sprung in den Landtag schafft, bejahte Wegge. Der Stadtpolitiker Liebetruth selbst blieb das zurückhaltender . „Lassen Sie die Bürger erst wählen.“ Einen festen Plan für die Zeit nach der Wahl hat er erst einmal nur privat: „Ich habe meiner Freundin Urlaub versprochen.“ Denn im Wahlkampf stehe derzeit das Privatleben hintan.

Das Wahlkreisbüro der SPD ist dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr besetzt. Carmen Wegge ist am 15. September vor Ort.