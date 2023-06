Carl-Spitzweg-Gymnasium: Abiturienten feiern wieder in der Halle

Von: Klaus Greif

Die Verleihung der Abiturzeugnisse des Carl-Spitzweg-Gymnasiums fand in der Turnhalle statt. © Weber

117 Abiturienten haben ihre Zeugnisse am Carl-Spitzweg-Gymnasium erhalten. Gefeiert wurde in der sanierten Turnhalle.

Germering – Das Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) hat seine 117 Abiturienten nach einem coronabedingten Ausweichen im Vorjahr in die Stadthalle wieder an der Schule verabschiedet. Die feierliche Verleihung der Zeugnisse fand zum ersten Mal nach der Sanierung wieder in der Turnhalle statt. Wie Schulleiterin Rita Bovenz bei der Feier sagte, habe man für die Durchführung eigens eine Sondergenehmigung beantragen müssen. Die Aula wäre für die insgesamt rund 500 Schüler, Eltern, Großeltern, Lehrer und Freunde zu klein gewesen.

Rita Bovenz eröffnete nach einem umjubelten Auftaktsong der Schulband The Joystixx den bei Abi-Feiern unumgänglichen Reigen der Reden. Das müssten die Abiturienten aber über sich ergehen lassen, wenn sie nachher das von ihr handsignierte Abiturzeugnis haben wollen.

Mit einer kurzen Geschichte machte die Direktorin deutlich, dass es im Leben Bereiche gebe, in denen eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise unter der Maxime der Kostenminimierung in die Irre führe. Sie hoffe, dass die Abiturienten sich in den letzten Jahren am CSG den Blick über den Tellerrand hinaus angeeignet haben und einen Sinn dafür entwickelt haben, was nur Strohfeuer ist und was langfristig nützt.

OB Andreas Haas verabschiedete die Schüler mit einem Zitat der österreichischen Performance-Künstlerin Valie Export aus dem schulischen Leben: „Wer begreift, hat Flügel.“ Das bringe alles auf den Punkt. Begreifen stehe für die Erkenntnis, dass man durch Nachdenken frei und selbstständig entscheiden könne. „Sie sind den Weg des Begreifens nicht alleine gegangen“, sagte Haas den Absolventen. Eltern und Lehrer seien immer dabei gewesen. Jetzt könne man die Schüler für ihren weiteren Weg loslassen, denn: „Ihr habt die Wichtigkeit erkannt, selbstständig zu denken.“

Wichtig für den weiteren Lebensweg seinen drei Werkzeuge, so Haas: „Ehrlichkeit, Respekt und Vertrauen.“ Mit einer Bitte beendete der OB sein Grußwort: „Engagieren sich sich für unsere Gesellschaft. Egal ob im Sportverein oder bei Hilfsorganisationen. Und vor allem auch in der Politik.“

Vizelandrat Michael Schanderl überbrachte die Grüße des Landkreises. Elternbeirätin Astrid Kornelius machte darauf aufmerksam, dass 2023 das Jahr sei, in dem Künstliche Intelligenz (KI) massentauglich geworden sei und sagte den Schülern: „Ihr werdet in einem bewegten Moment erwachsen.“ KI verursache zwar Ängste, es gebe aber auch ungeahnte Möglichkeiten.

In ihrer Abirede ließen Marlene Frick, Konstantin Kuttenkeuler, Florentine Lippert und Miriam Vitt mit zahlreichen Anekdoten ihre vergangenen zwölf Schuljahre revue passieren. Zu den wichtigsten Erkenntnissen zähle jetzt nicht nur, dass man wisse, was 2G, 2G+ und 2G++ bedeute, sondern auch: „Wir haben Freunde gefunden. die uns geprägt haben. Vor allem in der Oberstufe,“ sagte Kuttenkeuler. Auch die Beziehung zu den Lehrern sei persönlicher geworden: „Wir sehen sie jetzt nicht mehr nur als Lehrer, sondern als Mitmenschen.“ kg