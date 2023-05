Gesundheitsmesse: Sport-Legende mit wichtiger Botschaft

Von: Hans Kürzl

Anstehen für ein Autogramm: Anita Freiberger ergatterte die Unterschrift von Sven Hannawald (r.). © Kürzl

Die Messe „Gesund in Germering“ (GiG) hatte den Besuchern einiges zu bieten. Und manch einer kam extra wegen des prominenten Aushängeschilds: Skispringer Sven Hannawald.

Germering – Der verteilte ganz brav Autogramme – aber eben nicht nur.

Seinen Platz in den Geschichtsbüchern des deutschen Sports hat Sven Hannawald seit 2002 sicher: Als erster, der alle Springen der Vierschanzen-Tournee einer Saison gewann. Auch Anita Freiberger war davon begeistert. „Der Sven Hannawald ist ja so ungefähr meine Generation“, erzählt die Puchheimerin, die Skispringen gerne verfolgt. Das sei wie ein Pflichtprogramm. wenn eine Übertragung anstehe. Sie verrät mit einem Schmunzeln, dass sie eigentlich nur des Autogramms wegen nach Germering gekommen ist. „Der Hannawald ist einfach ein netter Typ.“ Hier sei sie ihm zum zweiten Mal begegnet – nach einem Kart- rennen, zu dem Freiberger vor längerer Zeit per Losentscheid gekommen war.

Sie war nicht der einzige Fan auf der vom Wirtschaftsverband veranstalteten „GiG 2023“. Die Sport-Legende Hannawald war gut beschäftigt damit, Autogramme zu verteilen und für Selfie zu posieren. Doch das war nur eine seiner Aufgaben.

Die andere bewältigte er als AOK-Botschafter für psychische Gesundheit. Er selbst hatte ein Burnout und entschied sich 2005, nach erfolgreicher Behandlung, mit dem Leistungssport abzuschließen. Nun will er anderen helfen, damit umzugehen.

Hannawald berichtete einem ausgewählten Kreis aus der Region – nämlich Unternehmern und solchen, die in ihrer Firma mit Personalangelegenheiten zu tun haben – von seinen Erfahrungen. Zunächst sei Skispringen das alleinige Maß in seinem Leben gewesen. Er habe als Sportler mit seinem Perfektionismus fertig werden müssen. „Eine gewisse Zeit lang war das ein Kreislauf in der eigenen Abgängigkeit.“ Die Diagnose „Burnout“ habe er wie eine Befreiung empfunden.

Neben solchen Informationsformaten, Diskussionen und Vorträgen konnten sich die Besucher an Vorführungen wie die der „Hoha Hawaii Dancers“ der Volkshochschule Planegg erfreuen. Bei der Judoabteilung des SC Unterpfaffenhofen wurde man zum probeweisen Mitmachen animiert, der SV Germering war mit seinen gesundheitsorientierten Abteilungen vertreten.

Ebenso der Teilhabebeirat, der Senioren sowie Menschen mit Behinderung vertritt. Peter Spendler freute sich über regen Besuch am Stand. „Wir haben vielen erklären können, für wen und was wir zuständig sind.“ Das habe man mit mehr Ruhe und Zeit für den Einzelnen gestalten können als etwa bei der Neubürgerveranstaltung an gleicher Stelle ein paar Tage zuvor.

