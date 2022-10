Kinderbetreuung: Sprachkurse für Flüchtlinge dank Zuschuss gesichert

Von: Klaus Greif

Während der Kurse werden Kinder betreut. © Uwe Anspach/dpa

Der Lernhilfeverein Mukule (Multikulturelles Lernen) hat ein besonderes Angebot: Während der Sprach- und Integrationskurse für Flüchtlinge sorgt er dafür, dass deren Kinder betreut werden.

Germering – Damit dies weiter möglich ist, gewährt die Stadt dem Verein einen Mietkostenzuschuss.

Die Kinderbetreuung während der Sprachkurse haben aus Sucht der Stadt wesentlich zum Erfolg des Angebots beigetragen. Sozialamtsleiter Martin Rattenberger betonte dies sowohl im Sozial- als auch im Hauptausschuss, wo über den von Mukule beantragten Zuschuss entschieden wurde. Ohne städtische Hilfe könnte das Modell nicht mehr fortgesetzt werden, erklärte Rattenberger.

Der Grund für die Notlage ist einen Änderung im e Bundesprogramm „Integrationskurs mit Kind: Bausteine der zukunft“. Demnach werden Kurse und Betreuung zwar weiter gefördert. Allerdings gibt es die Bundesmittel nur noch für Personalausgaben. Mietkosten werden nicht unterstützt.

Die Mietkosten sind aber für Mukule ein entscheidender Kostenfaktor. Weil man die angestammten Räume in der Kirchenschule nicht mehr für die Kurse nutzen kann, werden sie jetzt in angemieteten Räumen in der Goethestraße durchgeführt. Diese Miete sowie Verwaltungskosten, Reinigung ud Materialkosten waren laut Rattenberger nach dem früheren Förderprogramm abgedeckt, jetzt aber nicht mehr. Eine Antragstellung für die Übernahmen von Mietkosten sei jetzt gar nicht mehr möglich. Er empfahl deswegen den Stadträten, dem Sprachkursträger monatlich 550 Euro zu gewähren.

Die Kinderbetreuung während der Sprachkurse bedeutet für die Stadt einen enorme Entlastung, erklärte Rattenberger weiter. Wenn Mukule das nicht mehr anbiete, müsste man jedem der betroffenen Kinder eine Krippenplatz war bisher laut Rattenberger anbieten.

Die Sprach- und Integrationskurse werden vor allem auch seit Beginn des Ukrauine-Krieges stark nachgefragt. In den Mukule-Räumen werden jeweils zehn Kinder im Alter von bis zu drei Jahren von ausgebildeten Kräften betreut. Laut Rattenberger ist das Mukule-Angebot ein wichtiger Baustein für die Integrationsleistungen der Stadt und dürfe nicht aufgegebene werden.

