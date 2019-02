Die Stadt Germering entwickelt sich zur Marke

Die Stadt hat als erste Kommune im Landkreis eine eigene Marke entwickelt. Im Zuge einer groß angelegten Kampagne soll sie in den nächsten Wochen mit Hilfe von Plakaten und Veröffentlichungen vor allem auch auf Facebook bekannt gemacht werden.

Germering– Die Entwicklung einer Marke für die Stadt ist vor rund drei Jahren in die Wege geleitet worden. Federführend begleitet von Stadtmarketing-Professor Joachim Vossen war ein Leitfaden entwickelt worden, der im Vorjahr beim Wirtschaftsempfang der Stadt erstmals vorgestellt wurde. Wichtigstes Ergebnis war: Die Menschen in Germering machen die Marke aus. Sie sorgen dafür, dass die Stadt mit Werten wie „Füreinander da sein“, „Gemeinsames Engagement“, „Gelebte Kooperation“ oder „Hohe Lebensqualität“ verbunden wird.

+ Für die optische Umsetzung der Marke sorgte der Germeringer Grafikdesigner Christian Fehl. Er benutzte die elf Elemente, aus denen sich das städtische Logo zusammensetzt, und brachte es für die jeweils einzelnen Werte in einen neuen symbolischen Zusammenhang. Mit einer groß angelegten Kampagne soll dies jetzt zunächst den Germeringern vertraut gemacht werden. Wie dies geschehen soll erklärten Vossen und Fehl jetzt im Rathaus. Bei der Präsentation mit dabei waren neben OB Andreas Haas auch Mitarbeiter der Stadtverwaltung und des Stadtmarketingbüros.

Nun werden Plakate aufgehängt

In den nächsten Tagen werden an stark frequentierten Orten in der Stadt Plakate aufgehängt, die neun Aspekte der Marke verdeutlichen. Der Markenaspekt des „Für einander da sein“ wird beispielsweise von einer Frau dargestellt, die einen aufgespannten Regenschirm hält – der Schirm ist aus den einzelnen Logo-Teilen zusammengesetzt. Als Slogan steht auf dem Plakat: „Mein Germering lässt mich nicht im Regen stehen.“ Der Hinweis für den Betrachter „Entdecke dein Germering auf facebook.com/germering.de“ ist Vossen zufolge wichtiger Bestandteil der Kampagne. Die Möglichkeit, mit Hilfe des sozialen Internet-Mediums die Marke bekannt zu machen und in einen Dialog mit den Germeringern zu treten, dürfe man nicht unterschätzen, erklärte Fehl. Susanne von der Heiden, im OB-Büro für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, wird auf Faceook regelmäßig neue Aspekte der Kampagne vorstellen, Erklärungen anbieten und die Reaktionen überprüfen.

Mit der Stadt identifizieren

Oberstes Ziel der Kampagne ist laut Professor Vossen, dass sich die Germeringer mit ihrer Stadt identifizieren und letztlich auch für die Stadt engagieren. Eine erfolgreich eingeführte Marke sei aber auch ein Standortfaktor. Dies kann unter anderem für die Gewinnung von Mitarbeitern in der Kinderbetreuung wichtig sein, ergänzte OB Andreas Haas.

Germering ist zwar die erste Kommune im Landkreis, die eine eigene Marke entwickelt. Andernorts ist dies Vossen zufolge aber fester Bestandteil der Standortentwicklung. Das Germeringer Vorgehen unterscheidet sich von vielen anderen dadurch, dass man nicht einfach einen Slogan in die Welt setzt, der fortan für die Kommune steht. Die Marke soll kontinuierlich gepflegt werden. Außerdem wird darauf geachtet, dass ihr kein Wildwuchs droht. Denn die Markenelemente sollen auch von Vereinen oder Institutionen genutzt werden dürfen – allerdings wird genau beobachtet, wie dies geschieht.

Ein großer Vorteil ist laut Designer Fehl, dass die Visualisierung der Marke auf das Logo zurückgeht das ihrerseits auf die Historie der Stadt verweist: Es ist auf der Grundlage einer Zierscheibe aus dem 7. Jahrhundert entstanden, die bei einer archäologischen Grabung an der Krippfeldstraße zutage befördert wurde. Daraus, so Fehl, habe er spielerische Elemente abgeleitet, mit denen man hervorragend Inhalte transportieren kann.

