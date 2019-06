Stadtbibliothek ist 25 Jahre alt – gefeiert wird später

Die Stadtbibliothek wird 25 Jahre alt. Am 24. Juni 1994 ist das Gebäude neben der Stadthalle offiziell eröffnet worden.

Germering – Wie sich das Haus in diesem Vierteljahrhundert entwickelt hat, ist jetzt in einer Ausstellung zu sehen, die das Bibliotheksteam zusammen gestellt hat. Die Erweiterungen des Angebotes werden da ebenso dargestellt wie die vielen Bau- und Renovierungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren. Veranstaltungsplakate erinnern an besondere Live-Momente. Ausgestellt werden außerdem Fotos, Plakate, Skizzen sowie eine Chronologie der Bibliotheksgeschichte. Eine Vitrine gibt außerdem Einblick in Alltagsgegenstände der Bücherei.

Auf einer Stellwand werden die Besucher der Bibliothek gebeten, Wünsche, Anregungen und Erinnerungen schriftlich mitzuteilen oder einfach Rückmeldung zu geben.

Gefeiert wird das Jubiläum im Rahmen des Stadtfestes, das vom Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, dauert. Am Samstag, 20. Juli, wird von 11 bis 19 Uhr ein Buchflohmarkt veranstaltet. Kinder können an diesem Tag mit Bügelperlen Schlüsselanhänger und Magneten basteln. Für Erwachsene wird ein Kreuzworträtsel-Gewinnspiel angeboten, Kinder und Jugendliche erhalten zudem ein kleines Geschenk.

Zur Geschichte der Stadtbibliothek

Die Geschichte der Bibliothek geht zurück bis ins Jahr 1966. Damals wurde die erste Bücherei der noch eigenständigen Gemeinde Germering im 6. Stock des Rathauses eröffnet. Unterpfaffenhofen zog drei Jahre später mit einer Bücherei in der Kerschensteinerschule nach. Im Jahr 1971 wird mit dem mittlerweile verstorbenen Heinz Zeilnhofer der erste hauptamtliche Bibliothekar eingestellt. Im gleichen Jahr wurde eine Zweigstelle der Germeringer Bücherei in der Wittelsbacher Schule eröffnet.

1977 ist die Rathaus- Bücherei in den Anbau der Kirchenschule umgezogen. Im Zuge der Zusammenlegung von Unterpfaffenhofen und Germering in Jahr 1978 wurden die Gemeindebibliotheken zusammengefasst – wenngleich die Zweigstellen bis zum Bau der Zentralbibliothek an der Stadthalle erhalten blieben.

Der Beschluss zum Neubau ist vom Stadtrat im Jahr 1991 gefasst worden. Im April 1992 wurde der erste Spatenstich durchgeführt. Der Bau kostete damals rund 15 Millionen Mark. Bestückt wurde das Haus zunächst mit rund 43 000 Medien aus den Zweigstellen. Diese Zahl ist angestiegen und hat sich auf rund 53 000 analoge Medien eingependelt. Hinzukommen mittlerweile rund 14 000 Medieneinheiten wie E-Books.