Stadtfest: Germering feiert wieder - Programmvorstellung

Von: Klaus Greif

Ob’s wieder so wird wie hier beim Stadtfest vor fünf Jahren? Germering feiert jedenfalls im Sommer wieder. © Archiv

Nach zwei Jahren Pause wird das Stadtfest „Germering feiert“ in diesem Jahr wieder stattfinden Das gab Stadthallenleiterin Medea Schmitt bei der Vorstellung des neuen Programms bekannt.

Germering – Nach 24 Monate Pandemie mit unzähligen Absagen und Verlegungen von Veranstaltungen spürt die Stadthalle einen Aufbruch in Richtung Normalität. Leiterin Medea Schmitt machte dies bei der Vorstellung des neuen Programmhefts unter anderem an den „weiteren Veranstaltungen“ fest, die wie gewohnt am Ende des Heftes aufgeführt werden.

Die Vereine erwachen wieder

Diese Rubrik war in den vergangenen zwei Jahren nur mit wenigen bis gar keinen Terminen gefüllt. Jetzt steht hier unter anderem, dass das Stadtfest „Germering feiert“ nach zwei Jahren Pause wieder stattfindet (15. bis 17. Juli). Auch das Kinderfest, das traditionell nach dem Sommerfest gemeinsam mit dem Lions Markt vor und in der Stadthalle angeboten wurde, feiert ein Comeback. Konzerte des Sinfonischen Blasorchesters, des Konzertchors Germering und des Germeringer Kammerorchesters sprechen ebenfalls für diese Einschätzung von Medea Schmitt: „Die Vereine erwachen wieder zum Leben.“

Das jetzt aufgelegte Programmheft umfasst die Monate April bis September und ist mit 22 Seiten noch recht dünn. Es soll das letzte Programm sein, das vom früher üblichen Halbjahres-Angebot abrückt. Medea Schmitt: „Im Juli wollen wir zurückkehren zum bekannten Angebot.“ Ab dann gibt es wieder Programme für jedes halbe Jahr.

Einige Beispiele

In den Monaten von April bis September findet man einerseits viele Veranstaltungen, die wegen Corona ein--, zwei- oder dreimal verlegt worden sind. Zu nennen sind hier unter anderem Roland Hefter (ursprünglich für 17. Juni 2021 geplant), Michael Hatzius „Echsoterik“ (2. April 2020, 18. Februar 2021) oder Martin Schmidt und Claudia Koreck, die ebenfalls schon zweimal verschoben worden sind. Zu erkennen ist dies an einer Anmerkung bei den Terminen.

Andererseits gibt es aber auch viele neu aufgenommene Konzerte, Kabarettabende oder Theaterauftritte. Die Berlin Comedian Harmonists läuten am 9. April mit „Veronika, der Lenz ist da“ den Frühling ein. Sigi Zimmerschied präsentiert am 19. Mai sein neues Programm „Maskenball“, Erwin Pelzig ist am 18. Juni mit „Der wunde Punkt“ zu sehen.

Etwas ganz neues und besonderes ist der Stadthallenchefin zufolge ein Liederabend zum 100. Geburtstag von Georg Kreisler. Hier tritt mit Nikolaus Habjan ein Kunstpfeifer und Puppenspieler aus Wien gemeinsam mit der Musicband Franui auf, um die bitterbösen Lieder von Georg Kreisler auferstehen zu lassen.

Die Corona-Regeln ändern sich zwar laufend. Gesichert ist laut Medea Schmitt aber, dass bis zum 2. April die hundertprozentige Auslastung der Säle erlaubt ist. Die Besucher müssen die 2G-Regel erfüllen und am Platz eine FFP2-Maske tragen. Anders sieht es bei Veranstaltungen im Amadeussaal aus, wenn diese mit Bistrobestuhlung und Bewirtung angeboten werden – dann entfällt die Maskenpflicht am Platz.

Der Kartenverkauf für alle im aktuellen Programm hat schon begonnen – bei verlegten Auftritten schon vor zwei Jahren. Das Interesse der Besucher ist bei bekannten Künstlern wieder sehr groß, erzählt Meda Schmitt. Auch das Musical Anatevka laufe bestens. Schmitt: „Die meisten sind einfach froh, dass es wieder Kultur gibt.“ Sie vernehme aber auch immer wieder Stimmen von eher ängstlichen Menschen, die sich noch vor größeren Veranstaltungen scheuen.

Drei Blaskapellen gemeinsam auf der Bühne

Die wegen der Pandemie ins Leben gerufenen Open-Air-Konzerte im Bühnenhof der Stadthalle waren so erfolgreich, dass sie heuer zum dritten Mal angeboten werden. Dabei können sich die Besucher auf einen einmaligen Konzertabend freuen: Die Stadtkapelle, das Sinfonische Blasorchester und die Blaskapelle der Feuerwehr Unterpfaffenhofen laden am 23. Juli gemeinsam zu „Farben der Blasmusik“ ein. Anlass ist die Tatsache, dass alle drei Orchester in diesem oder im vergangenen Jahr ein Jubiläum hatten.



Den Auftakt der Bühnenhofkonzerte gestalten am 1. Juli Teddy und die Lollipops. Es folgen der Konzertchor Germering (2. Juli), die A-Capelle-Formation Cash-N-Go (3. Juli), die Pick Up Ramblers (22. Juli), die Bazurto All Stars (28. Juli) und Zydeco Annie (29. Juli).

