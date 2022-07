Stadthallen-Programm wieder so umfangreich wie vor Corona

Von: Klaus Greif

Die Stadthalle in Germering, © Weber

Der wegen Corona in den vergangen zwei Jahren stark eingeschränkte Kulturbetrieb der Stadthalle gehört zumindest vorerst der Vergangenheit an. Leiterin Medea Schmitt stellte das neue Programmheft für die Zeit von September bis Februar vor, das mit 54 Seiten wieder den gewohnten Umfang hat.

Germering – Kulturbegeisterte können sich demnach auf 64 Veranstaltungen verschiedener Sparten freuen. Es gibt Konzerte, Kabarett, Musical, Shows, Theater und vieles mehr. Auch preislich verändert sich nichts. Die Mehrzahl der Angebote kann mit Hilfe des so genannten VIP-Bonus vergünstigt gebucht werden. Wer acht oder Veranstaltungen des Bonus-Programms bucht, spart so 25 Prozent des Kartenpreises.

Die Höhepunkte des Programms sind breit gestreut. Da finden sich beispielsweise im Kabarettsektor so bekannte Namen wie Josef Hader, Gerhard Polt, Willi Astor, Michael Mittermeier und Jochen Malmsheimer. Josef Hader beispielsweise ist mit seinem neuen Programm „Hader on Ice“ am 8. Februar zu Gast im Orlandosaal. Der eigentliche Termin am 2. Februar 2022 musste wegen Corona verschoben werden.

Bei den musikalischen Angeboten weist Medea Schmitt vor allem auf den Auftritt von Tom Gaebel hin Der oft als deutscher Frank Sinatra bezeichnete Entertainer und sänger kommt im Rahmen seiner Jubiläumstournee am 19. November nach Germering. Gaebel steht mit seiner Band seit mittlerweile 15 Jahren auf den Bühnen dieser Welt.

Rund um Weihnachten biete die Stadthalle ein Programm für die ganze Familie. Das reicht von der Humperdinck-Oper Hänsel und Gretel (10. Dezember) über ein Konzert mit den Regensburger Domspatzen (17. Dezember) bis hin zu „Es ist ein Elch entsprungen“, ein Weihnachtsstück nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Andreas Steinhöfel (19. Dezember).

Vorverkauf

Das Programmheft liegt in der Stadthalle und in öffentlichen Gebäuden aus. Außerdem kann es auf www.stadthalle-germering.de abgerufen werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind beim SW-Kartenservice, Landsberger Straße 15, Telefon (089) 8 94 90 15 sowie bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket, Telefon (089) 54 81 81 81 erhältlich.