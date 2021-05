Stadtkirche bittet in Maria Eich um Beistand

Bittgottesdienst

von Hans Kürzl

Bittgottesdienst statt Prozession vor Christi Himmelfahrt – die Katholische Stadtkirche musste coronabedingt einen anderen Rahmen finden und feierte dieses Jahr in Maria Eich nahe Planegg.

Germering – „Es ist immer wichtig vor den Herrn zu treten, auch und gerade in diesen Tagen.“ Was in normalen Zeiten als Bittgang zwischen Aussaat und Ernte um gutes Wetter stattfindet, bekam durch die Umstände der Corona-Pandemie mit diesen Worte von Stadtpfarrer Andreas Christian Andreas Jaster noch einen weiteren ernsten Bezug. „Die Menschen fühlen auch jetzt, wie wichtig das Zusammenwirken mit der Schöpfung ist“, fuhr Jaster in seiner kurzen Predigt fort.

Knapp 90 Gläubige hatten das Angebot per vorheriger Anmeldung angenommen, dem vor der Wallfahrtskapelle nachzuspüren. „Diesmal sehr individuell, auch schon von der Anreise her“, wie Stadtpfarrer Jaster nach dem Gottesdienst erklärte. Nicht in Gruppen, wie es auf der an sich traditionelle Prozession nach Holzkirchen nahe Alling üblich ist.

„Das wäre wohl unübersichtlich geworden“, umschrieb der Stadtpfarrer seinen Hinweis auf Abstands- und Hygieneregelungen. In Maria Eich auf dem Vorplatz des Freialtars hat jeder für sich eine eigene Bank – egal, ob einzeln, als Ehepaar oder Familie. Im Zugangsbereich gibt es außerdem eine Gelegenheit zum Händedesinfizieren.

Selbst im Gottesdienst werden die Regeln immer wieder platziert und gefühlvoll eingebunden. Wo sonst Fürbitten einzeln, vorformuliert und laut gesprochen werden, finden sie nun in der Stelle des Einzelnen statt. „Jede kann seine Gedanken dorthin übermitteln, wo sie für ihn am wichtigsten sind“, sagt Jaster dazu. Man solle sich dafür ganz bewusst Zeit nehmen – und die Menschen, die einem wichtig sind. Kein Straßenlärm, keine Hektik stört diesen Moment.

Nach dem Gottesdienst wird Jaster Maria Eich auch deshalb als tollen Ort bezeichnen, „den er so bewusst zum ersten Mal erlebt hat“. Die Wahl fiel auf das Kleinod in der Nähe von Germering unter anderem deshalb, weil Diakon Thomas Tomkin hier vor kurzem einen Gottesdienst zur Firmvorbereitung abgehalten hatte. Natürlich waren zudem die räumlichen Möglichkeiten besser als die in Holzkirchen, wo in der kleinen Kirche die Abstände kaum einzuhalten gewesen wären. „So haben wir aus der Not eine Tugend gemacht“, zeigte sich Jaster mit der Lösung zufrieden. Maria Eich passe ja auch hervorragend zum Monat und den Maiandachten.

Beim Gottesdienst mit dabei waren unter anderem auch auch Friedrich Drexler, Vorsitzender des Fördervereins für Heimatpflege, und Albert Bichler, Ehrenvorsitzende des Vereins. Drexler bezeichnete Maria Eiche als gute Wahl für den Bittgottesdienst. Er will die Feier mutmachendes Zeichen mit in die nächsten Woche nehmen. Albert Bichler sagte: „Ein guter Ort, um die Tradition des Bittgangs zu pflegen.“

Zumal auch noch das Wetter mitspielte. Die dunkle Wolkenkulisse hielt bis zum Ende des knapp 50-minütigen Gottesdienst dicht. Erst als sich die Gläubigen auf den Heimweg machten, fielen die allerersten Tropfen.

Stadtpfarrer feiert 49. Geburtstag

Der traditionelle Termin der er Bittmesse zwei oder drei Tage vor Christi Himmelfahrt fiel in diesem Jahr mit dem Geburtstag von Stzadtpfarrer Jaster zusammen – er wure 49 Jahre alt. Kirchenmusiker Christian Schramm und Dirk Weiler, die als einzige auf Grund der aktuellen Regeln singen durften, würdigten den persönlichen Ehrentag Jasters mit einem Ständchen.