Stadtratsfraktion der Grünen nach Vereidigung wieder vollzählig

Von: Klaus Greif

Teilen

Hadi Roidl (Grüne) wird von OB Andreas Haas (r.) als neues Stadtratsmitglied vereidigt. © mm

Hadi Roidl ist am Dienstagabend von OB Andreas Haas als neues Stadtratsmitglied der Grünen vereidigt worden.

Germering – Roidl rückt als Listennachfolger für den im Januar verstorbenen Sepp Dürr nach. Roidl war schon von 2014 bis 2020 Mitglied des Stadtrats. Bei der vergangenen Kommunalwahl hatte er den Sprung ins Gremium nicht mehr geschafft.

Der Bauingenieur und promovierte Kunsthistoriker war über die Stadtentwicklungsplanung zur Kommunalpolitik gestoßen: Der aus München vor 15 Jahren nach Germering gezogene Roidl engagierte sich bei den Grünen in der damaligen Diskussion um die Gestaltung der so genannten Neuen Mitte. Noch bevor er in den Stadtrat gewählt wurde, arbeitete er eigene Pläne zur Neugestaltung des Kleinen Stachus aus. Als Stadtratsmitglied vertritt er die Grünen im Werkausschuss sowie stellvertretend im Konsolidierungs- und Rechnungsprüfungsausschuss. kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.