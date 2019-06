Stadtwette: Einzelhändler fordern die Skifahrer heraus

In einer Woche kehrt der Winter zurück – zumindest für die Stadtwette der Einzelhändler im Wirtschaftsverband. Sie fordern die Skifahrer des SV Germering auf, dass 200 Germeringer in Skibekleidung vor der Bibliothek „Schifoan“ von Wolfgang Ambros singen.

Germering – Die Stadtwette gehört seit Jahren zu den Höhepunkten des sommerlichen Kunst- und Musikzaubers der Einzelhändler in der Innenstadt. Da mussten schon einmal der SC Unterpfaffenhofen und der SV Germering Familien aus drei Generationen in Fußballkleidung zusammen trommeln (teilweise gelungen), 50 Mitglieder der Wasserwacht mit einem Boot zum Kleinen Stachus kommen (locker gelungen) oder die Unterpfaffenhofener Burschen 200 in Tracht gekleidete Germeringer zum Stachus zu locken und „Resi, i hol di mit meim Traktor ab“ zu singen (knapp verloren).

Die Ski-Abteilung des SV Germering tritt an

In diesem Jahr trifft es also die Skiabteilung des SV Germering, die die Wette eingegangen ist. Wie Einzelhandelssprecherin Katrin Schmidt, am Freitag erklärte, müssen sie beim 6. Kunst- und Musikzauber am Freitag, 28. Juni, 200 Germeringer dazu bringen, in Skibekleidung zum Marktplatz vor der Stadtbibliothek zu kommen. Um 20 Uhr müssen sie dann gemeinsam den Ambros-Hit vom „Schifoan“ anstimmen. Sachkundige musikalische Unterstützung kann ihnen sicher sein. Mitglieder der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen und des Sinfonischen Blasorchester Germering haben ihr Kommen zugesagt. Wenn die Skiabteilung die Wette gewinnt, kann sie sich über einen 500 Euro-Spende für die Jugendarbeit freuen.

Belebung der Innenstadt

Der Kunst- und Musikzauber ist vom Wirtschaftsverband mit den Einzelhändlern vor sieben Jahren entwickelt worden. Ziel war eine Belebung der Innenstadt und eine Kundenwerbung in ungeahnter Form. Die Geschäfte dürfen dabei ausnahmsweise am Freitag bis um 23 Uhr geöffnet bleiben – das strenge Ladenschlussgesetz erlaubt dies laut Katrin Schmidt, wenn eine Veranstaltung mit überregionaler Ausprägung und vielfältigem Kunst- und Kulturprogramm stattfindet.

Das Programm

Die insgesamt 20 teilnehmenden Geschäfte bieten deswegen am kommenden Freitag von 18 bis 23 Uhr ein Programm, das sich sehen lassen kann. Das reicht von Auftritten des Saxofonisten Tom Reinbrecht im Stadthallen-Restaurant Agua, der Band „Abgestaubt“ in der Buchhandlung Lesezeichen, dem italienischen Musiker Gianni Quarta im Café-Bistro Enoteca und einem Latinoabend mit DJ Mossino im Trachtenwahnsinn am Kleinen Stachus bis hin zu einer Ausstellung mit moderner Kunst von Sascha Tillard (Bingo Jeans), Swing mit einem Saxofonquartett (Optik Tischler), Anatolische Gitarrenmusik mit Anka (Pablo Emilio Burger Bar) und Rockabilly und Blues mit 50’s Finest (Barrys Vinothek zu Gast bei M&N-Moden).

Den „Zauber“ des Mottos haben das Eiscenter Roberto und Teezeit wörtlich genommen. Ersterer hat exklusiv das 1. Kunst- und Musikzaubereis kreiert, das am 28. Juni erstmals verkauft wird. Und im Teegeschäft wird einen spezielle Zauberbowle ausgegeben.

Zusätzlich zu den gastronomischen Angeboten der Innenstadt werden die Metzgerei Rainer, Robert Brandl mit Fisch, der wohltätige Ladies Circle mit Waffeln und das Café Zenja für kulinarische abwechslung sorgen.

Um 19 und 21 Uhr ist am Kleinen Stachus außerdem mit einem besondern Spektakel zu rechnen. Günter Steinmetz wird mit einer Riesen-Seifenblasen-Show Groß und Klein verzaubern.