Stau in Germering wegen Bahn-Lkw

Gleisbau

Die Landsberger Straße in Germering ist ohnehin dicht befahren. Von Sonntag 15. bis inklusive Dienstag, 21.. April wird es dort für Autofahrer noch Enger. Grund sind Baustellen-Lkw, die die Bahn an einer Baustelle am S-Bahnhof Germering einsetzt.