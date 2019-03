Stillstand in der Otto-Wagner-Straße

Vor rund zwei Jahren ist in der Otto-Wagner-Straße südlich der Friedenstraße mit dem Bau eines architektonisch ungewöhnlichen Mehrfamilienhauses mit besonderer Dachform begonnen worden.

Germering – Nach anfangs flottem Fortschritt herrschte dann im vergangenen Jahr plötzlich Stillstand auf der Baustelle.

Der Rohbau steht bis heute unverändert an Ort und Stelle. Was genau passiert ist, kann auch die Stadt derzeit nicht sagen. Aus Sicht von Stadtbaumeister Jürgen Thum, dem das unfertige Gebäude bekannt ist, könne alles möglich dahinter stecken: „Vielleicht liegt es an einem Erbschaftsstreit. Oder dem Bauherrn ist ganz einfach das Geld ausgegangen.“

Die Stadt habe jedenfalls keine Möglichkeit, auf einen Weiterbau zu drängen: „Es gibt keinen Zwang, ein Haus in einer bestimmten Zeit fertig zu bauen.“ Angesichts der aktuellen Lage auf dem Bausektor und bei der herrschenden Wohnungsknappheit glaube er allerdings nicht, dass der jetzige Zustand lange anhalten wird.