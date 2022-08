Straßennamen in Germering: Wer war Otto Wagner?

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Otto-Wagner-Straße ist heute eine der Hauptgeschäftsstraßen der Stadt. Früher war es die direkte Ortsverbindung nach Gauting. © Weber

Die Otto-Wagner-Straße ist eine der Hauptgeschäftsstraßen der Stadt und führt vom Kleinen Stachus nach Süden bis hin zur Autobahn. Benannt wurde sie nach Otto Wagner, der von 1948 bis zu seinem Tode 1966 Bürgermeister der Gemeinde Unterpfaffenhofen war.

Germering – Die Ortschronistin Irmgard Langewiesche schreibt in ihren „Germeringer Straßengeschichten“ auf, dass die Straße bis zur Umbenennung Gautinger Straße hieß – sie war bis zum Bau des Wifo-Tanklagers durch die Nazis Unterpfaffenhofen die Direktverbindung von Unterpfaffenhofen und Gauting.

Otto Wagner war Irmgard Langewiesche zufolge zwar Bürgermeister von Unterpfaffenhofen. Geboren wurde er allerdings 1903 in Germering als das jüngste von zwölf Kindern einer alteingesessenen Landwirtsfamilie. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er zunächst den Beruf des Wagners, wurde dann aber Postbeamter in München. 1924 heiratete er Rosina Kirmeier aus Gilching, wo das Paar zunächst auch im eigenen Haus lebte. Das Anwesen verkauften sie 1930 und die junge Familie zog nach Unterpfaffenhofen an die Landsberger Straße 53. Zur Ortsgrenze von Germering waren es nur wenige Meter.

In der SPD

Otto Wagner war schon 1921 in die SPD eingetreten. Seine Tochter Lotte Klettenhofer hat Irmgard Langewiesche erzählt, dass er nicht in die NSDAP eingetreten ist und deswegen bei der Post nicht befördert wurde. Sie beschrieb ihren Vater als tolerant und hilfsbereit.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Otto Wagner von 1946 an Zweiter Bürgermeister hinter Hans Schöttl. 1948 wurde er zum Gemeindeoberhaupt gewählt. Obwohl dies damals noch ein Ehrenamt war, ließ er sich von der Post beurlauben. Eine seiner wichtigsten Aufgaben war damals die Integration der vielen Vertriebenen. Wagner nahm sogar selbst Flüchtlinge in seinem Haus auf.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.

In die Amtszeit von Otto Wagner fielen der Bau der Schule an der Kleinfeldstraße und des Kindergartens Kleiner Muck. Die erste örtliche Wasserleitung, Sozialwohnungen, der Waldfriedhof sowie die Gründung der örtlichen SPD und der Arbeiterwohlfahrt sind ebenfalls eng mit dem Namen Otto Wagner verbunden.

Das erste Volksfest

Das erste Volksfest Unterpfaffenhofen fand 1953 auf dem Sportplatz des TSV Unterpfaffenhofen statt. Dieser befand sich damals mitsamt der alten TSV-Halle an der späteren Otto-Wagner-Straße. In der Halle wurde parallel zum Volksfest eine Gewerbeschau durchgeführt. Die TSV-Halle wurde in den 1990er-Jahren abgerissen und durch den Neubau an der Alfons-Baumannstraße ersetzt. Auf dem früheren Sportgelände stehen jetzt Wohn- und Geschäftshäuser.

Schon als Vizebürgermeister hatte sich Otto Wagner mit dem damaligen Gemeindeoberhaupt Hans Schöttl für einen eigenen Bahnhof des Ortsteils Harthaus eingesetzt.

Am 5. März 1966 verstarb Otto Wagner nach kurzer aber schwerer Krankheit im Alter von 63 Jahren. Sein Ehrengrab befindet sich auf dem Waldfriedhof in der Nähe der Otto-Wagner-Straße.

Die Serie

Die Hintergründe über die Straßennamen sind im Einverständnis mit der Autorin dem Buch „Germeringer Straßengeschichten“ von Irmgard Langewiesche entnommen worden. Das Werk kann in der Buchhandlung Lesezeichen und im Zeit+Raum-Museum hinter dem Rathaus in der Domonter Straße 2 gekauft werden. Auch interessant: Er wollte mit den Nazis nichts zu tun haben

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)