Stürze und Kollisionen: Unfallserie mit Radlern reißt nicht ab

Radfahren ist gerade im Sommer für viele die Fortbewegungsart Nummer 1: umweltfreundlich und gut für die Fitness. Eines ist das Strampeln allerdings nicht – nämlich ungefährlich.

Landkreis – Immer wieder passieren Unfälle. Nicht alle gehen glimpflich aus. In der Nacht auf Mittwoch erwischte es einen 53-Jährigen in der Neuen Gautinger Straße in Germering. Der Mann krachte ins Heck eines geparkten Autos. Anschließend flog er durch die Rückscheibe des Wagens und landete im Innenraum. Der Münchner zog sich Schnittwunden und Prellungen zu. Den Grund für die Stunt-Einlage konnte die Polizei schnell herausfinden. Der Radfahrer hatte rund 1,1 Promille. Jetzt hat er ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs am Hals.

Auch in Fürstenfeldbruck endete eine Radtour im Krankenhaus. Laut Polizei stürzte eine 57-Jährige im Herrenweg und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Zuvor war offenbar die Kette gerissen und ein Kabel hatte sich in den Speichen verfangen. Beim Sturz ging eine Glasflasche im Korb zu Bruch, an der sich die Frau tiefe Schnittverletzungen zufügte.

Ebenfalls am Mittwoch stürzte ein 50-Jähriger auf einem Feldweg bei Maisach. Er verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Übersehen wurde ein 19-Jähriger Gröbenzeller, der auf dem Radweg an der Olchinger Straße unterwegs war. Ein Autofahrer war aus einer Grundstückseinfahrt gekommen. Der Radler krachte in den Wagen und stürzte. Dabei wurde er nur leicht verletzt.

In Olching stürzte ein zehnjähriges Mädchen vom Rad und verletzte sich leicht. Sie fuhr noch nach Hause und wurde von ihrer Mutter ins Krankenhaus gebracht.

Einen Armbruch erlitt am Donnerstag eine 69-Jährige in Germering. Am Kreisverkehr übersah sie ein BMW-Fahrer. Durch die folgende Kollision stürzte die Radfahrerin. Die Frau wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Großhadern gebracht.

