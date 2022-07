„Kicken für Kinder“: Frühere Fußballprofis spielen für den guten Zweck

Teilen

Die Traditionsteams zahlreicher Profi-Vereine haben sich angekündigt. Organisator Jürgen Fritz (hinten 2.v.l.) freut sich darauf. © Kürzl

Zum elften Mal heißt es „Kicken-für-Kinder“ beim SV Germering. Am 9. Juli werden Traditionsteams mit prominenten Namen wieder mithelfen, Spenden für unheilbar kranke Kinder und ihre Familien zu sammeln. Sogar ein Champions-League-Sieger soll auflaufen.

Germering – Trotz zwei Jahren coronabedingter Pause hat „Kicken für Kinder“ weiter gewirkt, gehandelt, geholfen. „Das Projekt hat so eine Energie, das kann nicht einmal eine Pandemie stoppen“, sagt Jürgen Fritz, neben Stefan Fritz und Sven Ullmann einer der Initiatoren. Es haben sich immer engagierte Menschen, Firmen und Vereine gefunden, die sich der wichtigen Hilfe für schwerkranke Kinder und den betroffenen Familien verbunden gefühlt hätten.

„Sagenhaftes Gefühl“

Und ganz still gestanden ist der Fußball auch nicht. In Berlin und in Dresden fand man in den beiden Vorjahren Lücken in den Corona-Regelungen, dank derer die Benefizevents stattfinden konnten. Und doch bleibt das Turnier beim SV Germering einer der Hauptpfeiler für den Verein „Kicken für Kinder“. Für Fritz ist es immer wieder „ein sagenhaftes Gefühl, wie sehr man in Germering hinter der Sache steht“. Das sei allein schon an der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Haas und Sportreferent Christian Gruner festzumachen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Aber auch für den SV Germering ist es eine selbstverständliche Herzensangelegenheit dabei zu sein, wie es Fußballchef Fabian Ophoven ausdrückt. Zumal die Fußballer selbst einen Grund haben, aus Corona-Zeiten nachzufeiern: Im Vorjahr hätte die Abteilung ihr 50-jähriges Bestehen begehen sollen. Nun holt man es am Wochenende als 50+1-Feier nach – und hat das mit dem Turnier „Kicken für Kinder“ kombiniert.

Halil Altintop

Und das könnte wieder ein sportlicher Hingucker werden. Die Traditionsteams von FC Augsburg, Bayern München, TSV 1860 und der SpVgg Unterhaching haben sich angesagt. Dazu noch Ex-Profis wie Halil Altintop (FC Augsburg), Bernhard Winkler (TSV 1860) und mit Thomas Linke (FC Bayern) sogar ein Champions-League-Sieger aus dem Jahr 2001. Herausgefordert werden sie unter anderem von einem Team der Stadtverwaltung und einer Seniorenmannschaft des SV Germering.

Im Rahmenprogramm leisten unter anderem die Freiwillige Feuerwehr mit einem Spritzenwagen Unterstützung. Auch einen Auftritt der Showtanzgruppe „Fun Unlimited“ wird es geben. Außerdem werden noch Fußball-Dart, Torwandschießen sowie eine Play-Station angeboten. Zudem wird ein Physiotherapeut Zeit haben, den Besuchern, den einen oder anderen Rat zu geben. „Eine runde Sache“, verspricht Organisator Fritz. (Hans Kürzl)

Turnierbeginn

ist im Stadion des SV Germering an der Max-Reger-Straße am Samstag, 9. Juli, um 10 Uhr. Die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Mehr Infos unter www. kicken-für-kinder.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.