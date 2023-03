Stadt fordert Rückkauf des Tanklager-Areals und will gegen Verladebahnhof kämpfen

Von: Klaus Greif

Der Bund oder das Land Bayern soll das Tanklager-Areal im Kraillinger Forst zurück kaufen. Das ist eine zentrale Forderung von OB Andreas Haas. archivfoto © mm (Archiv)

Gegen die Errichtung eines Güterverladebahnhof auf dem Tanklager-Areal im Kreuzlinger Forst hat Germerings OB Haas entschiedenen Widerstand angekündigt. Er fordert den Bund auf, das Tanklager zurückzukaufen.

Germering – Am Wochenende machte der Münchner Merkur bekannt, dass der Eigentümer des Tanklagers das Areal zu einem Verladebahnhof entwickeln wolle. Güter von der nahen A 96, möglicherweise abgeleitet über eine neue Autobahnausfahrt, sollen in Krailling auf die Schiene gebracht werden. Das Ziel: in einigen Jahren ein Anschluss an den Brenner-Basistunnel. Als Investor tritt die tschechische Firma Metrans auf.

Sollte das Güterterminal Realität werden, befürchtet OB Andreas Haas eine Mehrbelastung durch den Container-Lkw-Verkehr auch auf Germeringer Straßen. Auch die zusätzlichen Container-Züge, die mutmaßlich vor allem nachts fahren würden, gingen zu Lasten von Germering.

Erklärung von OB Haas OB Andreas Haas hatte die Verladebahnhof-Pläne schon in einer ersten Stellungnahme als nicht akzeptabel zurückgewiesen. Im Stadtrat verlas er jetzt außerhalb der Tagesordnung eine Erklärung, die diese Kritik verdeutlichte. Eigentlich, so Haas vorab, habe er in Absprache mit den Fraktionssprechern die gleichzeitige Sitzung des Kraillinger Gemeinderats abwarten wollen, von der man sich weitere Informationen erwartet hatte. Weil sein Amtskollege Rudolph Haux das Thema aber nicht öffentlich behandeln wollte, habe er sich kurzfristig dazu entschieden, die Planungen anzusprechen.

Haas erinnerte noch einmal an die Vorgeschichte. Krailling Oil, seit 2016 Eigentümern des Tanklagers, habe der Stadt immer wieder Überlegungen zur Entwicklungen des Areals vorgestellt. Dabei seien auch der bestehende Gleis-Anschluss und die Möglichkeiten einer weiter von der Wohnbebauung in Harthaus entfernten Gleisführung präsentiert worden.

Über das Verladebahnhof-Projekt sei die Stadt im November 2022 von der Firma Metrans informiert worden. Bei einem Ortstermin im September hatte Krailling Oil noch Pläne vorgestellt, den bestehenden Gleisanschluss des Tanklagers nach Gauting zu reaktivieren. kg

Die Stadt habe sich bereits anwaltliche Hilfe gesichert, um ihre Interessen zu wahren, sagte Haas weiter. Dabei lasse man schon jetzt die Rechtslage bezüglich der an Harthaus vorbeiführenden Bahnstrecke prüfen.

Haas erwartet schon jetzt nicht nur eine Einstellung der Planungen. Er fordert auch den Rückkauf des Tanklagergeländes als „bedeutende Infrastruktur-Einrichtung für die Lagerung von Heizöl und Kraftstoffen von nationaler Bedeutung durch den Bund oder den Freistaat Bayern“. Die Einschätzung von OB Haas ist deutlich: „Der Verkauf vor vielen Jahren war aus meiner Sicht bereits ein Fehler.“

Haas hofft zudem auf eine intensive und fachliche Auseinandersetzung des Bundesverkehrsministerium, der einschlägigen bayerischen Ministerien und der Regierung von Oberbayern mit den betroffenen Kommunen. Notwendig ist dem Bürgermeister zufolge auch eine echte Alternativen-Planung für einen Verladebahnhof im Großraum München – und nicht das Anspringen auf das Engagement eines Investors. Haas: „Der Kreuzlinger Forst darf nicht Spekulationsobjekt sein oder werden.“

