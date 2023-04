Tarifabschluss beim Personal: So viel kostet er die Stadt

Germering

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst trifft die Stadt hart. Vor allem im kommenden Jahr rechnet Kämmerer René Mroncz mit Mehrausgaben von rund 2,5 Millionen Euro.

Germering – Die Quartalsberichte zur Entwicklung des Haushalts gehören zur regelmäßigen Routine der Sitzungen des Hauptausschusses. Der erste Bericht im Jahr ist dabei laut Kämmerer René Mroncz im Prinzip nur eine Momentaufnahme – nach drei Monaten ist die die Aussagekraft noch nicht so hoch.

Dieses Mal gab es aber ganz aktuelle und konkrete Zahlen, die die Stadträte aufschreckten. Kämmerer Mroncz stellte die Auswirkungen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für die Stadt vor. In diesem Jahr bedeuten die beschlossenen Einmalzahlungen Mehrausgaben von rund einer Million Euro. Das sei noch machbar, erklärte Mroncz. Schwierig werde es aber im nächsten Jahr.

Die für 2024 vereinbarten 5,5 Prozent mehr Lohn plus weitere Einmalzahlungen kommen laut Mroncz insgesamt einer Erhöhung von rund zehn Prozent gleich. Er habe dies für eine mittlere Entgeltgruppe durchgerechnet. Im aktuellen Haushalt war die Stadt von einem Tarifplus in Höhe von 3,5 Prozent ausgegangen. Die zusätzlichen Ausgaben in 2024 lägen angesichts von Gesamtpersonalausgaben in Höhe von 27 Millionen Euro bei rund 2,5 Millionen Euro. Wie die Stadt das bewältigen soll, ist noch unklar. Mronz: „Da müssen wir uns noch Gedanken machen.“

Weniger Einnahmen

Die Auswirkungen des Tarifabschlusses waren nicht die einzigen schlechten Nachrichten des Kämmerers. Nach den ersten drei Monaten des Jahres zeichnen sich auch negative Trends bei den Einnahmen aus den wichtigsten Steuern ab.

Die Einkommenssteuer liegt um 5,8 Prozent unter dem Aufkommen des ersten Quartals 2022. Das Minus liegt bei rund 530 000 Euro. Als Ursache vermutet Mroncz steuerliche Entlastungsmaßnahmen des Bundes.

Die Gewerbesteuer hinkt aktuell ebenfalls den Erwartungen hinterher. Allerdings erwartet der Kämmerer hier aufs Jahr gerechnet, dass das Soll von 24,8 Millionen Euro noch erreicht werden kann.

Die Grunderwerbssteuer, die in den vergangenen Jahren immer steil nach oben gegangen ist, ist auch ins Stocken geraten. Derzeit rechnet René Mroncz mit Mindereinnahmen von etwa 280 000 Euro. Der Finanzexperte hofft hier allerdings darauf, dass sich im Jahresverlauf der Immobilienmarkt wieder beruhigt.

Die Kreisumlage für das aktuelle Jahr ist mit rund 29 Millionen Euro ebenfalls höher als angenommen. Wegen eines Kalkulationsfehlers war die Stadt von einem anderen Umlagesatz ausgegangen und muss jetzt eine Nachzahlung leisten.

Insgesamt geht Mroncz davon aus, dass der Haushalt „aus heutiger Sicht gerade noch Bestand haben wird“. Für die weitere Beurteilung werde es aber entscheidend sein, wie sich die Steuereinnahmen ab dem zweiten Quartal entwickeln.

