Stadt will Teilnahme an Bürgerbegehren erleichtern

Von: Klaus Greif

Teilen

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Der Stadtrat in Germering billigt eine neue Satzung – Angabe des Geburtsdatums bleibt weiter pflichtig.

Germering – Bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden erhält künftig automatisch jeder Stimmberechtigte neben dem Abstimmungsschein auch die Briefwahlunterlagen. Das ist Teil der neuen Satzung, die jetzt vom Stadtrat verabschiedet wurde. Weitere Änderungen im Vergleich zur alten Satzung aus dem Jahr 2009 sollen ebenfalls die Beteiligung an Entscheiden erleichtern und so fördern.

Eigene Unterschrift

Die neue Satzung war schon im Hauptausschuss vorberaten und vom Landratsamt geprüft worden. Die Rechtsaufsichtsbehörde forderte die Stadt auf, zwei Punkte zu ändern. Zum einen war dies die im Ausschuss von SPD und Grünen gemachte Anregung, auch Bürgern die Eintragung in Unterschriftenlisten zu ermöglichen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht selbst unterschreiben können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Verzicht auf eine eigenhändige Unterschrift ist aber aus Sicht des Landratsamtes nicht möglich. Die Missbrauchsgefahr sei zu hoch, weil die Unterschriften an öffentlichen Orten gesammelt werden. Die Verwaltung hat sich allerdings eine Lösung für dieses Problem ausgedacht. Rechtsamtsleiterin Dagmar Hager erklärte, man räume betroffenen Bürgern die Möglichkeit ein, sich bei der Verwaltung zu melden. Man werde dann den Bürger aufsuchen und so den Nachweis erbringen, dass er das Begehren unterzeichnen will. Diese Vorgehensweise wurde von SPD, Grünen und CSU ausdrücklich begrüßt.

Ein zweiter strittiger Punkt war die Frage, ob man beim Unterschreiben von Begehren auf die Angabe des Geburtsdatums verzichten kann. Auch hier war die Kommunalaufsicht der Ansicht, dass man diese Angabe zwingend vorschreiben sollte. Grund: Vor allem in größeren Kommunen sei das Geburtsdatum wichtig, um Missbrauch vorzubeugen.

Während Oliver Simon (CSU), Herbert Sedlmeier (CSU) und Monika Seeholzer (FWG) sich diesem Argument anschlossen, gab es Widerspruch von Daniel Liebetruth (SPD) Sophie Schuhmacher (Grüne) und Agnes Dürr (Grüne). Bei einer notwendigen Abstimmung waren dann allerdings 23 von 36 anwesenden Stadträten gegen die Freiwilligkeit. Die Angabe des Geburtsdatums bleibt also weiterhin Pflicht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.