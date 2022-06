Telekom baut Glasfasernetz in den nächsten Jahren kräftig aus

Von: Klaus Greif

Die Telekom wird großflächig und eigenwirtschaftlich im Stadtgebiet ein Glasfasernetz für 22 600 Haushalte ausbauen.

Germering – Das Projekt soll in zwei Abschnitten in den in den Jahren 2022/2023 und 2024/2025 durchgeführt werden. Der Glasfaserhausanschluss ist für die Eigentümer kostenfrei.

Das neue Netz ermöglicht einer Mitteilung der Telekom zufolge Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es sei damit so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Immens wichtig

Wie die Telekom weiter mitteilt, zeigt sich Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair erfreut über das Vorhaben. Sie hebt in einer Stellungnahme die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist immens wichtig – das hat uns nicht nur die letzte Zeit mit viel Homeoffice, Homeschooling und digitalen Meetings gelehrt.“

Laut Bernhard Multerer, Regionalmanager der Telekom, haben Anwohner im Ausbaugebiet jetzt die Chance auf einen Glasfaseranschluss. Allerdings komme dieser nicht von allein. Multerer: „Dafür brauchen wir das Einverständnis der Eigentümer. Denn um den Anschluss zu legen, müssen wir privaten Grund betreten.“

Baustart

Alle Germeringer, die Interesse am Anschluss haben, können sich schon jetzt auf www.telekom.de/glasfaser registrieren. Zudem kann auch schon eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details werden dann beim Baustart besprochen. Zusätzlich wird auf dieser Seite mit detaillierten Informationen „Glasfaser einfach“ erklärt. Über den Zeitpunkt, zu dem die Anwohner sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt beauftragen können, wird die Telekom rechtzeitig informieren.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit gibt es unter anderem im T-Shop an der Unteren Bahnhofstraße oder im Expert-Technomarkt an der Dresdner Straße.

