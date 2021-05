Telekom schließt Gewerbegebiet an schnelles Glasfasernetz an

Germering

Im Gewerbegebiet an der Industriestraße haben die über 120 Unternehmen die Chance, sich kostenlos ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom anschließen zu lassen.

Germering - Wenn sich bis zum 1. August mindestens 30 Prozent der dort ansässigen Firmen für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden, wird das Gewerbegebiet ausgebaut. Zudem erhalten die Firmen der Telekom zufolge den Einbau des Anschlusses ohne zusätzliche Kosten. Die Telekom wird mehr als vier Kilometer Glasfaser verlegen und die Standorte an der Industriestraße direkt an das Netz anbinden. Dabei wird das so genannte Trenching-Verfahren eingesetzt. Es ist zeitsparend, nachhaltig und kosteneffizient im Ausbau, führt zu kürzeren Bauzeiten und somit zu weniger Belastungen für die Anwohner, schriebt die Telekom.

„Die Zukunft ist Glas,“ sagt Jean-Pascal Roux, Leiter Wohnungswirtschaft und Breitbandausbau Geschäftskunden der Telekom. Eine flächendeckende und zukunftssichere Breitbandversorgung sei für Deutschland von außerordentlicher Bedeutung, so Roux weiter: „Sie ist die Basis für seine Wirtschafts- und Innovationsstärke, aber auch für die gesellschaftliche Teilhabe seiner Menschen.“ Deswegen gehöre ein leistungsstarker Glasfaseranschluss so selbstverständlich in jedes Haus, in jede Gewerbeeinheit, wie es der Telefonanschluss in den letzten 100 Jahren war.