TSV trotz Mitgliederschwund stabil

Das ist der neue Vorstand des TSV (v.l.): Technischer Leiter Wilhelm Braun, Vorsitzender Walter Müller, Schriftführerin Sabrina Gläß, Zweiter Vorsitzender Willi Embacher und Kassier Wilfried Kaiser. © Hans kürzl

Der TSV Unterpfaffenhofenhat hat in der Pandemie rund 1100 Mitglieder verloren. Dies wurde bei der lange überfälligen Jahresversammlung bekannt gegeben. Der Vorstand wurde von den Mitgliedern fast unverändert wiedergewählt.

Germering – Walter Müller, seit Juli 2020 kommissarischer Vorsitzender des nach wie vor mitgliederstärksten Vereins im Landkreis, wurde bei den fälligen Neuwahlen mit deutlicher Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Technischer Leiter bleibt Wilhelm Braun, als Schriftführerin wurde Sabrina Gläß wiedergewählt. Neuer zweiter Vorsitzender ist der aus der Turnabteilung kommende Willi Embacher, der in dieser Position den neuen Kassier Wilfried Kaiser ablöst.

Rechenschaftsbericht

Kaiser wiederum übernimmt das Ruder von Werner Fritzen, der fast ein halbes Jahrhundert die finanziellen Geschicke des Vereins leitete. In seinem letzten Rechenschaftsbericht legte er wieder ein solides Zahlenwerk vor. Das allerdings war von Corona mit geprägt. So verlor der Verein etwa 1100 Mitglieder, was sich bei den Beiträgen in Mindereinnahmen von knapp 100 000 Euro niederschlug. Man steht nun bei rund 4600 Mitgliedern.

Pandemiebedingt fielen aber auch einige Ausgabeposten geringer aus, zum Beispiel für das Vereinsheim. „Unter dem Strich waren es hier im Vergleich zu 2020 mehr als 275 000 Euro weniger“, berichtete Fritzen. Allein die Kosten für die Hausreinigung hätten sich schon halbiert.

Ebenso wirkte sich die Reduzierung des allgemeinen Sportbetriebs aus. Unter Einbeziehung der nicht stattgefundenen Kurse wie Skifahren reduzierten sich hier die Ausgaben um rund 380 000 Euro.

Allerdings kündigen sich bereits für 2022 Ausgaben für pandemiebedingt bisher verschobene Maßnahmen an: Büroerneuerung, die überfällige Rohrerneuerung im Untergeschoss auf der Ostseite des Hauses, ein neuer Internetauftritt. So erklärt sich der Etat, bei dem heuer die Ausgaben mit rund einer Million Euro um etwa 300 000 Euro über den Einnahmen liegen. Auffangen kann der TSV Unterpfaffenhofen dies mit einer Bar-Liquidität von 824 000 Euro.

Gewissermaßen von Corona-Bedingungen beeinflusst fiel auch das Fazit des Vorsitzenden Walter Müller über seine bisherige kommissarische Amtszeit aus. „Es war herausfordernd. Das hat die Ehrenamtlichkeit bis an die Grenzen gebracht.“ Ein Vorgang, der sich für Müller an anderer Stelle fortsetzen wird: „Wir werden noch viel Solidarität für die Ukraine und die Flüchtlinge brauchen“, sagte der TSV-Vorsitzende im Hinblick auf Patenschaften.

Stolz war Walter Müller darüber, dass es gelungen ist, auf eine Beitragserhöhung zu verzichten. Man wolle sich bewusst von anderen Vereinen abheben, erklärte er den Mitgliedern. Daher erteilte er auch immer wieder im Verein aufkommenden Rufen nach einer Professionalisierung der Vereinsführung eine klare Absage: „Wir haben keinen Dukatenesel.“ 36 Euro sollten nach Müllers Meinung der Halbjahresbeitrag bleiben, nicht der Monatsbeitrag werden.

Nach einem halben Jahrhundert als Kassier gibt’s die Gold-Medaille

Werner Fritzen ist seit fast 60 Jahren Mitglied des TSV Unterpfaffenhofen. Etwa ein halbes Jahrhundert war er als erster Kassier tätig. Dafür wurde er jetzt mit der Verdienstmedaille des Vereins in Gold gewürdigt – eine Auszeichnung, die bisher nur der Turnerin und Trainerin Irmi Gmeinwieser sowie Traudl Langnickel, die unter anderem die Vereinschronik erstellt hatte, zuteil wurde. „Du hast dem Verein Stabilität gegeben und erhalten“, würdigte der Vorsitzende Walter Müller den Geehrten. Fritzen bleibt dem Verein als stellvertretender Kassier erhalten.



Oliver Elste, er war von 2015 bis 2020 Vorsitzender des Vereins, wurde von den Mitgliedern zum Ehrenbeirat ernannt. Elste hat zwar seinen privaten Lebensmittelpunkt vor einigen Jahren nach Wien verlegt, betreut aber immer noch die Homepage des Vereins. Die eher humorvolle Vorstellung Elstes übernahm der frühere Vorsitzende Wilfried Kaiser: „Du warst der allererste Vorsitzende, der im Kapuzenpulli zur Mitgliederversammlung kam.“ hk

