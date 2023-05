Im Ehrenamt: TSV Unterpfaffenhofen sucht einen Chef

Germering

Der TSV Unterpfaffenhofen ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Auch deswegen durchzogen die Jahreshauptversammlung Appelle, wie wichtig das Ehrenamt ist.

Germering – Neuwahlen standen zwar nicht an, dennoch war das Amt des ersten Vorsitzenden eines der Hauptthemen. Seitdem Walter Müller Ende Januar aus gesundheitlichen Gründen von der Führungsspitze zurückgetreten ist, führt Stellvertreter Willi Embacher den Verein. Müller hatte den Verein im Juli 2020 übernommen und durch die Corona-Zeit geführt.

Bei der Versammlung fehlte Embacher zwar gesundheitsbedingt. Im Rahmen der Neubürgerveranstaltung Anfang Mai hatte er aber auf Nachfrage durchaus von einer zusätzlichen Belastung gesprochen. Laut Satzung hat der mit 4556 Mitgliedern größte Verein des Landkreises damit zwar eine Führung.

Hauptamtlicher Geschäftsführer?

Doch gegenüber dem Merkur erklärte Kassier Wilfried Kaiser: „Den aktuellen Zustand wollen wir uns nicht zu lange leisten.“ Man führe intern Gespräch und habe Kandidaten im Auge. Um die Sommerferien herum wolle man einen Kandidaten präsentieren.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Persönlichkeit finden werden“, so Kaiser weiter. Gleichwohl sprach er im Rahmen der Jahreshauptversammlung davon, dass die Suche nach Ehrenamtlichen grundsätzlich immer schwieriger werde. Dabei zeigte sich Kaiser stolz, dass der TSV von jeher ehrenamtlich geführt werde.

Der Kassier, früher selbst Vorsitzender und Vize, will die Installation eines hauptamtlichen Geschäftsführers unbedingt vermeiden. „Denn dann werden Entscheidungen rein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen.“ Das Menschliche, die Suche nach Kompromissen, würde dabei in den Hintergrund treten, befürchtet Kaiser.

Wartelisten

Allerdings bereiten dem TSV Unterpfaffenhofen die fehlenden Ehrenamtlichen auch an anderer Stelle Sorgen. In den populären Sparten Klettern, Tischtennis und Turnen etwa müssen im Jugendbereich Wartelisten aufgestellt werden, weil Übungsleiter fehlen. Um dem Gesamtproblem Herr zu werden, will man zum einen innerhalb des Vereins mehr auf gesellschaftliche Veranstaltungen setzen. Damit soll die Verbundenheit zum TSV gestärkt werden.

Zum anderen zeigt man sich mehr in der Öffentlichkeit wie bei der Neubürgerveranstaltung der Stadt. Dort hatte Embacher allerdings auch erklärt, dass bei Mitgliedern von Vereinen ganz allgemein eine gewisse Dienstleistungsmentalität festgestellt wurde, die ein Verein zu bedienen habe.

Neues Angebot?

Von der Zahl der zur Verfügung stehenden Ehrenamtlichen wird möglicherweise auch die Einführung eines neuen Angebotes abhängen: die Aktion Pingpong-Parkinson (PPP), die es bereits beim FC Puchheim gibt. Die bei der Versammlung anwesenden Mitglieder stimmten dem Antrag von Hannelore Pfeffer grundsätzlich zu, Tischtennis für an Parkinson Erkrankte einzuführen. Per schriftlicher Erklärung hatte Embacher erklärt, dass die Umsetzung geprüft wird. Auch die Hallenbelegung werde dabei möglicherweise ein Kriterium sein.

In finanzieller Hinsicht steht der TSV solide da, selbst wenn das Jahr 2022 mit einem Verlust von rund 63 000 Euro abschloss. Im Haushalt für 2023 wird mit einem Verlust von etwa 264 000 Euro kalkuliert. Unter anderem hohe Instandhaltungskosten und um gut 30 Prozent gestiegene Wartungsbeträge sind die Gründe für das Minus. Kassier Kaiser betonte aber, dass Ende 2023 dennoch ein Kassenbestand von 493 000 Euro zu erwarten sei. „Das können nicht viele Vereine anbieten“, so Kaiser mit sichtbarem Stolz.

