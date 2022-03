Ukraine-Hilfe: Ein Kindergarten wird aktiv

Franziska Hotter (Elternbeiratsvorsitzende und Stadträtin, M.) und Kindergartenleiterin Martina Franz (2.v.r.) mit eifrigen Helfern beim Einpacken der Spenden. © hk

Der Kindergarten St. Nikolaus ist zu einer zentralen Sammelstelle für die Ukraine geworden. Einmal in der Woche werden hier Güter angenommen und an die Initiative „Brucker helfen der Ukraine“ weitergeleitet.

Germering – Es wird weiter gesammelt für die Menschen in der Ukraine. Am Kindergarten St. Nikolaus an der Kerschensteinerstraße soll die Aktion mindestens bis Ostern weitergehen. Dies hat Stadträtin und Elternbeiratsvorsitzende Franziska Hotter angekündigt. Auch die Zusammenarbeit mit „Brucker helfen der Ukraine“ wird fortgesetzt. Seit dem Start der Aktion vor rund zwei Wochen sind bereits mehrere Transporter gefüllt worden.

Große Hilfsbereitschaft

Gesammelt wurden dringend benötigte Güter wie haltbare Nahrungsmittel, Hygieneartikel, medizinische Produkte, Schlafsäcke, Isomatten, Feldbetten und Batterien. Der Zustrom an Hilfsgütern nimmt nicht ab.

Franziska Hotter weiß, dass dieses Engagement nicht nur für die Menschen in der Ukraine wichtig ist. „Die Leute hier bangen mit, haben Ängste.“ Da helfe es, wenn man etwas tun könne. Sie und die Kindergartenleiterin Martina Franz erklären dabei immer wieder, dass auch Kleinigkeiten helfen. „Wer kein Geld spenden kann, hat zu Hause vielleicht eine Decke, die er entbehren kann.“

Die Vorsitzende des Elternbeirates glaubt auch, dass sich die Art der Hilfe ändern wird, wenn immer mehr Flüchtlinge eintreffen. „Dann werden wir vielleicht andere Dinge sammeln, Kleidung, Spielsachen.“ Daher sei sie froh, dass viele Eltern beim Einpacken helfen und das Team des Kindergartens ebenfalls mit anpackt.

Die Säcke und Kisten, die sich einem Gruppenraum und in der Halle immer wieder stapeln, haben aber auch bei den Mädchen und Buben für Aufmerksamkeit gesorgt. „Wir weichen dem Thema nicht aus, wenn die Kinder auf uns zukommen“, sagt Martina Franz. Vor allem die Älteren würde es beschäftigen.

Hotter bestätigt das. Es würden Fragen aufkommen, warum die Russen so böse seien. Dann müsse man kindgerecht erklären, dass es „die Russen, die Bösen“ nicht gebe. „Kinder haben so etwas wie ein Schwarz-Weiß-Denken von Gut und Böse“, sagt Hotter. Davon müsse man sie behutsam wegführen, aber ebenso müsse man ihre Gedanken ernst nehmen. „Die Kinder hier machen sich Sorgen um die Kinder in der Ukraine.“

Spenden abgeben

kann man im Kindergarten St. Nikolaus, Kerschensteinerstraße 147, bis auf Weiteres jeden Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr. Was benötigt wird, ist nachzulesen unter https://www.brucker-helfen-der-ukraine.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.