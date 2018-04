Unfall-Fahrer hinterlässt diese Zettel an Autos

Zwei Autofahrer fanden in der jüngeren Vergangenheit Zettel an ihren Fahrzeugen, nachdem ein Unbekannter sie angefahren hatte.

Germering - „Hallo, ich bin gegen Ihr Auto gefahren, wurde dabei beobachtet. Tue so, als ob ich meine Adresse hinterlasse. Sorry“, heißt es auf einem der Zettel, versehen mit einem Smilie. Die Polizei kommentiert: „Nicht nur ein schlechter Scherz, sondern auch Unfallflucht!“ Auf dem zweiten heißt es: „Sorry, bin aus Versehen gegen Ihr Auto gefahren. Werde beobachtet und tue deshalb so, als würde ich meine Daten angeben. Bin aber etwas in Eile....Hoffe, die Kratzer und ??? sind nicht schlimm. Schönen Tag noch.“

Polizei bittet um Mithilfe

Sollte jemand die Schrift erkennen, wird er gebeten, sich bei der Polizei in Germering zu melden, Telefon (089) 8941570.

Wer's nach einem Unfall richtig machen will, müsse erst warten, Name und Adresse hinterlassen und in jedem Fall der Polizei sofort Bescheid sagen.

