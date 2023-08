Unfall im Allacher Tunnel sorgt für Vollsperrung auf der A99

Von: Thomas Steinhardt

Auch der Aubinger Tunnel wurde gesperrt (Archivbild) © Bodmer/Polizei

Ein Unfall im Tunnel Allach hat am Donnerstag für massive Staus auf der A99 im Münchner Westen gesorgt. Auslöser war ein Lkw gewesen.

Germering/München - Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich eine Containertür auf dem Lastwagen eines 65-jährigen Fahrers während der Fahrt Richtung Salzburg geöffnet, teilte die Polizei mit. Grund hierfür sei mangelnde Sicherung gewesen. Die Tür habe am Donnerstag die Decke des Tunnels Allach beschädigt, hieß es.

Dabei wurde ein Stromkabel und eine Deckenleuchte abgerissen. Das Stromkabel traf den Lkw eines 29-Jährigen nach Angaben der Polizei frontal. Zwei Autofahrer (41 und 58) krachten gegen die am Boden liegende Deckenleuchte.

Der Tunnel Allach sei in Richtung Salzburg rund eineinhalb Stunden voll gesperrt gewesen. Der Tunnel Aubing wurde nach Polizeiangaben wegen des Rückstaus in der gleichen Richtung etwa genauso lang gesperrt, was auch Auswirkungen auf den Verkehr in Germering hatte.

Die Reparaturarbeiten im Tunnel Allach sind mittlerweile beendet, der rechte Fahrstreifen konnte wieder freigegeben werden. Die Schadenshöhe im Tunnel wird auf etwa 10 000 EUR geschätzt, der Sachschaden an den Pkw auf 6000 Euro.

