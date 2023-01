Betrunkener auf Chaosfahrt in Germering: Beifahrer schwer verletzt zurückgelassen

Von: Kathrin Böhmer

Bei einem Unfall in Germering wurde der schwer verletzte Beifahrer einfach zurückgelassen. Den Fahrer stellte die Polizei später dennnoch. © Symbolfoto/Boris Roessler

Ein 36-jähriger betrunkener Autofahrer verlor am Samstagabend in Germering die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr gegen den Randstein und einen geparkten Wagen. Der Beifahrer wurde dabei schwer verletzt und einfach zurückgelassen.

Germering - Am Samstagabend, gegen 19.34 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Augsburger mit seinem Skoda auf der Germeringer Dorfstraße in südwestlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 2 touchierte er mit seinen beiden rechten Reifen den Randstein und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen geparkten Wagen. Das geht aus dem Pressebericht der Germeringer Polizei hervor.

Als der Halter des geparkten Autos hinzukam, flüchtete der Fahrer des Skoda zu Fuß in unbekannte Richtung. Er ließ aber seinen schwer verletzten Beifahrer, einen 36-jährigen Kroaten, einfach an Ort und Stelle zurück. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, der Mann musste ins Krankenhaus.

Die Polizei Germering nahm den Unfall auf. Die Beamten entdeckten mehrere leere Bierflaschen hinter dem Fahrersitz. Von dem Unfallverursacher fehlte zunächst jede Spur.

Gegen 21.30 Uhr konnte der Fahrzeughalter jedoch durch eine Streife der Polizei in Augsburg angetroffen werden, als er nach Hause kam. Die Atemluft des Halters roch stark nach Alkohol, ein freiwilliger Alkotest verlief positiv. Bezüglich seines Aufenthaltsorts zur Unfallzeit verstrickte der Fahrzeughalter sich in Widersprüche und machte unglaubwürdige Angaben, so dass in Abstimmung mit der Jour-Staatsanwältin eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr Germering-Unterpfaffenhofen gereinigt werden. Die Dorfstraße war bis etwa 2 Uhr vollständig gesperrt.

Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol, Fahrlässiger Körperverletzung, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Unterlassener Hilfeleistung verantworten.