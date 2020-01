Paketbote fährt Auto an, sammelt kaputte Teile ein und haut ab

Ein Paketbote hat in Germering einen Kleintransporter angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Dabei wurde er allerdings beobachtet.

Dieser Vorfall blieb nicht unbeobachtet: Ein Paketfahrer in einem schwarzen Lieferwagen mit der Aufschrift „Sixt“ hat an der Sudetenstraße 13 in Germering einen Kleintransporter angefahren. Eine Gilchingerin konnte das Geschehen am Freitag gegen 15.38 Uhr genau verfolgen, wie die Polizei berichtet.

Der Fahrer des Mietwagens, der offenbar Pakete auslieferte, habe den Schaden betrachtet, der an beiden Fahrzeugen entstanden ist. Dann hätte er die Zeugin gefragt, ob sie den Halter des Kleintransporters kenne. Schließlich sammelte er die Teile seines kaputten Autos ein und fuhr davon. Am Kleintransporter entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Paketbote fährt Auto an: Polizei sucht Zeugen

Die Germeringer Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Kennzeichen des Mietwagens liefern können, oder eine Paketlieferung zum Tatzeitpunkt erhalten haben. Diese sollen sich unter Telefon (089) 89 47 50 melden.

