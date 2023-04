Unter Cannabis-Einfluss mit einem E-Scooter unterwegs

Von: Helga Zagermann

Teilen

Die Polizei hat zwei Kiffer aus dem Verkehr gezogen. © dpa

Beamte der Germeringer Polizei haben am Freitagnachmittag und am Wochenende drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Einer saß unter Alkoholeinfluss am Steuer, zwei andere hatten Cannabis konsumiert.

Germering – Am Freitagnachmittag wurde ein Jugendlicher kontrolliert. Er wurde gestoppt, als er auf einem E-Scooter unterwegs war. Schnell stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Ferner hat er sich aufgrund der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel in einem Bußgeldverfahren zu verantworten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In der Nacht auf Samstag fanden dann weitere Verkehrskontrollen statt. Dabei fiel ein 61-jähriger Autofahrer auf. Er war unter erheblichem Einfluss von Alkohol gefahren. Auch dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Dem 61-Jährigen steht nun ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit im Verkehr bevor.

In der Nacht auf Sonntag schließlich zogen Polizisten eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin heraus. Es wurde festgestellt, dass die BMW-Fahrerin unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs war. Der Frau droht nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Die Fahrt durfte auch sie natürlich nicht mehr fortsetzen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.