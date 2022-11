Nächtlicher Alarm: Müll in Garage steht in Flammen

In einer freistehenden Garage in Unterpfaffenhofen ist ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehr Unterpfaffenhofen im Einsatz

Von Kathrin Böhmer schließen

In einer freistehenden Garagen in Unterpfaffenhofen ist mitten in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Germering und Unterpfaffenhofen waren vor Ort.

Unterpfaffenhofen - Diese Nacht war kurz: Die Feuerwehr Unterpfaffenhofen musste Freitag gegen 0.25 Uhr wegen eines Garagenbrandes ausrücken. Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite mitteilt, standen innerhalb von wenigen Minuten 24 Kameradinnen und Kameraden im Gerätehaus bereit und rückten unmittelbar danach mit mehreren Fahrzeugen aus.

Nach erster Erkundung vor Ort hätte sich gezeigt, dass bereits diverse Säcke mit Unrat und Elektrogeräten in Brand standen. Unter schwerem Atemschutz verschafften sich drei Angriffstrupps sofort über die Türe und das Tor Zugang zur stark verrauchten Garage und begannen mit den Löscharbeiten.. Ebenfalls vor Ort waren Feuerwehrkollegen aus Germering, die den Sicherungstrupp stellten, sowie die Polizei.

Das Feuer war bereits nach kurzer Zeit unter Kontrolle, wie es heißt. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich aber weiter in die Nacht.