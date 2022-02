Verein soll Schulen digital voranbringen

Von: Klaus Greif

Laptops im Klassenzimmer: Die Digitalisierung hat durch Corona einen Schub erhalten. Symbolbild: Marijan Murat/dpa © Marijan Murat

Die Stadt beteiligt sich an der Gründung eines Digitalen Kompetenzzentrums des Landkreises. Die jährlichen Kosten belaufen sich dabei auf 34 000 Euro. Der Sozialausschuss stimmte dem Vorhaben zu.

Germering – Nicht erst Corona hat es deutlich gemacht: Die Digitalisierung des Bildungswesens ist wichtiger denn je, steckt aber meist noch in den Kinderschuhen. Das reicht von der Ausstattung mit der notwendigen IT-Infrastruktur bis hin zu IT-Technik und Medienpädagogik. Zwar gibt es der Stadtverwaltung zufolge zahlreiche Förderprogramme des Staates. Aber diese in ihrer Komplexität zu durchdringen sei nicht einfach.

Der Landkreis hat deswegen die Gründung eines Digitalen Kompetenzzentrums in die Wege geleitet, an dem sich möglichst alle Städte und Gemeinden des Kreises beteiligen. Ziel der „Digitalen Schule FFB“, so der Name des zu gründenden Vereins, soll es sein, die Schulen und Kommunen als Sachaufwandsträger bei der Digitalisierung bestmöglich zu unterstützen. Dabei soll die Chancengleichheit aller Schüler angestrebt werden – sowohl was die Ausstattung mit Technik als auch das digitale Wissen betrifft.

Thomas Geiger, einer der Initiatoren des Digitalen Zentrums, warb jetzt im Sozialausschuss für die Beteiligung der Stadt am Vorhaben. Er hatte Erfolg. Ohne Gegenstimme billigten die Stadträte die Gründung des Zentrums. Die notwendigen Mittel sollen im Haushalt eingeplant werden. Für Germering als Sachaufwandsträger von fünf Grund- und Mittelschulen sind dies rund 34 000 Euro jährlich.

Die Summe errechnet sich an der Zahl der Schüler: Insgesamt werden für die Digitale Schule über eine Laufzeit von drei Jahren jeweils 500 000 Euro angesetzt. Das sind 18 Euro pro Schüler, die die Kommunen übernehmen sollen. Mögliche Fördermöglichkeiten durch den Staat werden aber noch geprüft.

Das Kompetenzzentrum soll laut Thomas Geiger unter anderem auch Medienkonzepte erarbeiten und digitale Unterrichtsmethoden fördern. Auch der Aufbau eines digitalen Schulhauses und die Entwicklung eines Zukunfts-Klassenzimmers („Klassenzimmer 2.0“) steht im Leistungskatalog des Digitalen Zentrums.

Auch die Weiterbildung der Lehrkräfte, die im Umgang mit digitalen Medien und Technik fit gemacht werden sollen, steht auf dem Plan. Dazu gehören auch Schulungen der jeweiligen Systembetreuer und das Fördern und Motivieren zum Einsatz moderner Medien.

Eine große Rolle spielt bei dem Vorhaben natürlich auch die Ausstattung mit der notwendigen Technik. Eine Bestandsaufnahme vor Ort soll zunächst klären, was alles vorhanden ist. Sollten Ausschreibungen für die Erneuerung oder Erweiterung der digitalen Infrastruktur notwendig sein, steht das Kompetenzzentrum den Kommunen unterstützend zur Seite. Außerdem soll die Digitale Schule FFB den engen Kontakt und Austausch mit den Schulen und den Sachaufwandsträgern organisieren.

